Salud actualizó el protocolo para otorgar el alta a pacientes covid-19 positivos

Teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de Especialistas y Expertos, conformado en el marco de la pandemia por coronavirus, el Ministerio de Salud Pública aprobó, mediante la Resolución 1020/20, la actualización de los criterios de alta para pacientes con diagnóstico de Covid-19.

Con la finalidad de brindar atención de calidad, minimizar complicaciones vinculadas al virus, optimizar los recursos asistenciales, y disminuir la posibilidad de transmisión, el Comité realizó las siguientes observaciones: “La carga viral en las muestras de vías respiratorias en rangos bajos pero detectables no parece ser infectante. La probabilidad de recuperar el virus con capacidad de infectar se vuelve casi nula a los 10 días”.

Criterios de altas

Los pacientes con internación domiciliaria serán dados de alta cuando: • hayan cumplido 10 días de aislamiento (desde el comienzo de los síntomas);

• Presenten 72 horas sin síntomas clínicos (desaparición de la fiebre, y los síntomas que presentaba al diagnóstico, no considerar disgeusia o anosmia) y mejoría de síntomas respiratorios;

• Otorgar el alta médica sin realización de PCR. Los pacientes con aislamiento en centros intermedios serán dados de alta cuando:

• Hayan cumplido 10 días de aislamiento (desde el comienzo de los síntomas) en dicho centro;

• Presenten 72 horas sin síntomas clínicos (desaparición de la fiebre, y los síntomas que presentaba al diagnóstico, no considerar disgeusia o anosmia) y mejoría de síntomas respiratorios;

• Otorgar el alta clínica, sin realización de PCR. Alta del aislamiento de pacientes internados que sean grupos de riesgo:

• La externación se realiza según criterios clínicos y será derivado a un centro de aislamiento intermedio hasta cumplir el periodo de aislamiento;

• Se otorgará el alta del aislamiento cuando hayan cumplido 10 días de aislamiento (desde el comienzo de los síntomas);

• Presenten 72 horas sin síntomas clínicos (desaparición de la fiebre, y los síntomas que presentaba al diagnóstico, no considerar disgeusia o anosmia) y mejoría de síntomas respiratorios;

• 2 rt-PCR negativas consecutivas separadas por 24 horas o más. Alta del aislamiento de pacientes que sean agentes de salud:

• Hayan cumplido 10 días de aislamiento (desde el comienzo de los síntomas);

• Presenten 72 horas sin síntomas clínicos (desaparición de la fiebre, y los síntomas que presentaba al diagnóstico, no considerar disgeusia o anosmia) y mejoría de síntomas respiratorios;

• Se debe realizar 2 rt-PCR negativas separadas por 24 horas o más;

• En caso de resultar la 1 PCR de control (+), solicitar nueva rt-PCR de control a los 7 días. Si esta resulta negativa realizar nuevamente una rt-PCR de control a las 24 horas y si esta resulta negativa otorgar el alta del aislamiento;

• En casos especiales se podrá realizar determinación de IgG y considerar la positividad de este anticuerpo como criterio de alta (siempre que se haya resuelto la sintomatología y a partir de los 21 días del inicio de síntomas). Alta del aislamiento de pacientes que sean agentes de seguridad, residentes o de instituciones cerradas o de internación prolongada:

• Hayan cumplido 10 días de aislamiento (desde el comienzo de los síntomas);

• Presenten 72 horas sin síntomas clínicos (desaparición de la fiebre, y los síntomas que presentaba al diagnóstico, no considerar disgeusia o anosmia) y mejoría de síntomas respiratorios;

• Se debe realizar 2 rt-PCR.

Vías de notificación

El Ministerio de Salud Pública del Chaco recuerda que ante la presencia de síntomas probables de COVID-19, como fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del olfato o del gusto, tos seca o dificultad respiratoria, se debe llamar al 0800-444-0829 o al 107. También se puede enviar el mensaje @CHACO SALUD al número 011-6273-0000, a fin de detectar precozmente la aparición de un posible caso.