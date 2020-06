En la provincia se registraron mas de 90 demorados por incumplir el aislamiento

En la jornada de hoy, continuaran hasta el próximo lunes los controles estrictos, en toda la provincia.

Ayer, durante los controles y operativos de contención realizados en toda la provincia, se demoró el paso de 99 personas quienes no contaban con la autorización correspondiente para circular o permanecer fuera de sus casas. En Resistencia se registraron 79.

Sáenz Peña no registro infractores, en tanto Juan José Castelli 3 y Charata 2. Por su parte, Villa Ángela registro 9 y la ciudad de General San Martin 6 infractores.

Estos ciudadanos posteriormente, fueron informados de sus situaciones legales por no cumplir con los Decretos Provinciales N° 432 y 433, como asimismo con el DNU Presidencial N° 297/20, en los que se establecía el Aislamiento Social y Obligatorio.

Finalizadas las actas de infracción, se los invitó a que regresen a sus domicilios de acuerdo a lo dispuesto por la Fiscalía interviniente. –

Para obtener el permiso de circulación pueden ingresar a https://gobiernodigital.chaco.gob.ar/frontpanel/aplicacion/mis-aplicaciones. Con los demorados de ayer, suman 18.280 infractores.-