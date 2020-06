Castelli vuelve para a la Fase 1 Administrada con estrictos controles en el ingreso a la ciudad, nadie que no tenga domicilio en Castelli podrá ingresar y transporte exceptuados.

“Sepan disculpar, tenemos toda la intensión de avanzar en etapas para habilitar nuevos rubros pero ante todo debemos cuidar la salud de la población y a raíz de tener muchas visitas por ser una ciudad de muchos servicios estaríamos exponiéndonos a insistentes y permanentes ingresos a la ciudad para realizar diversas actividades”. Expresó Sander.

El Intendente Pio Sander junto a los integrantes del Comité de Emergencia Sanitaria brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer las nuevas medidas. “Ante los casos POSITIVOS en Tres Isletas y a la espera de los resultados de los Hisopados de CASTELLI, debemos volver a Fase 1 pero con la atención de los diferentes comercios”.

“El anuncio de las medidas publicadas este domingo cerca de las 21hs fueron antes de conocer la situación EPIDEMIOLÓGICA de la región”.

Busquemos el aislamiento y distanciamiento para no transformarnos en una región integrada por diferentes pueblos o ciudades con circulación comunitaria del virus.

Por ello no se podrá hacer caminatas, actividades deportivas, reuniones familiares y se cierran los gimnasios que se habían habilitado recientemente.

Por el momento se mantendrán los comercios abiertos pero con la estricta responsabilidad de cada local atento al protocolo de COVID19. Uso obligatorio de “tapa boca”, “ingreso de una sola persona por vez”, “prohibido el ingreso de niños”, “uso de alcohol en gel o rebajado 70-30”.

“A su vez el Intendente Sander dijo que “de acuerdo a los resultados de los hisopados que estamos esperando daremos a conocer nuevas medidas. Los organismos tendrán guardias mínimas al igual que el Municipio”.

“El Comité de Emergencia Sanitaria trabaja las 24 horas estando siempre a disposición para tomar medidas, es por eso que volvemos a la Fase 1 para evitar que haya Circulación en la Región y por eso las localidades vecinas adoptan lo mismo”. Señaló Pio Sander en Conferencia de Prensa.