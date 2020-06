Incumplimiento de cuarentena: Operativos policiales demoran más de 17.400 personas en la cuarentena y cerca de 1.000, en una noche en el Area Metropolitana

Los operativos policiales de esta madrugada, tras el alarma sanitaria, rompieron todas las barreras de personas demoradas que no respetan las medidas de aislamiento y cuarentena en este feriado extendido. En el Gran Resistencia, los policías demoraron cerca de 1.000 personas que no pudieron justificar su presencia en las calles; mientras que en lo que va de la cuarentena, el número trepó a los 17.432 personas.

Las nuevas medidas de control policial, más estrictas, para la restricción del circulación de personas, pusieron en evidencia que hay sectores poblacionales que no están cumpliendo con las medidas dispuestas.

Los números conocidos en la mañana de este viernes, generaron preocupación gubernamental “porque no se está entendiendo de la necesidad de quedarse en la casa, de cumplir con la cuarentena”.

En forma paralela, una fuente que pidió expresa reserva de identidad, dijo que “hasta que no se detenga a la persona, se la deje presa, esto no se soluciona ni se entiende y para ello hay que preveer lugares de detención para esta gente que no cumple, en un lugar aislado, no en las comisarías ni las cárceles, tiene que ser un lugar designado, pero con pérdida de la libertad, actuando gobierno, justicia y Legislatura en forma conjunta”.

“La estrategia y las medidas dispuestas son las correctas, ocurre que estas disposiciones no se cumplen socialmente, si no se entienden el respeto a conductas sociales, por lo que los poderes del Estado deberán tomar otra actitud”, indicaron.