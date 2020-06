Fotógrafos y camarógrafos, atravesados por la crisis de la pandemia

Otro de los sectores donde se hizo sentir el párate del sector está relacionado con el trabajo de los fotógrafos y camarógrafos.

Félix Saucedo integrantes de la Asociación de camarógrafos y fotógrafos de Sáenz Peña manifestó su situación y al de sus compañeros de trabajo en medio de la pandemia.

Sobre el particular señalaron que se encuentran en una instancia de desesperación porque “ya pasaron caso 80 días que no tenemos trabajo y no sabemos concretamente hasta cuándo se va a extender esta situación, hay compañeros que la están pasando mal”, aseguró

Desde el inicio de la pandemia no pudieron trabajar ya la labor de los mismos se centraba en todo lo relacionado a los acontecimientos netamente sociales, deportivos o espectáculos los cuales están todos suspendido. “Todo está paralizado y nosotros vivimos de eso. No solo los fotógrafos sino también los camarógrafos pasan por eso. “Es todo una cadena, también están los que hacen eventos, así que si la rueda ni ira, tampoco lo hacemos nosotros”, explico.

Para sobrellevar esta situación explicaron que un tiempo se solventaron con los trabajos que tenían acomunalados, “los clientes te iban pagando algo que te debían o te pedían trabajos que estaban postergados, pero una vez que eso se terminó tuvimos que ser creativos y algunos tuvieron que salir del rubro para seguir sobreviviendo”, dijo Saucedo.

Algunos fotógrafos tuvieron que recurrir a la venta de comida para poder sobrevivir, otros buscaron otras opciones, “no está mal, pero es solo para sobrevivir y no tiene que ver con nuestra profesión. Estamos pasando realmente mal”, dijeron los fotógrafos y camarógrafos.

Respecto a las ayudas que se anunciaron a nivel nacional dijo Saucedo que “solo algunos pudieron acceder a ese beneficio y otro no, pero lo que realmente nos va a ayudar a nosotros es el trabajo”.

Dijeron que el sector no cuenta con el apoyo local ni tampoco provincial como si recibieron toros rubros para pasar la cuarentena.

Reconocieron que hasta que se normalice la situación y se tome el impulso nuevamente va a a pasar mucho tiempo.”Somos muchos en el sector que la estamos pasando realmente mal. Tenemos actividad cero, somos uno de los sectores más golpeados y por más que nos contrate tampoco podemos romper las reglas, todos decidimos cumplir con lo que os toca como ciudadanos y cuidarnos entre todos, pero esta situación ya es insostenible”, señalaron.