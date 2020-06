Diego Milito abre la puerta para ser presidente de Racing

El secretario técnico de Racing, Diego Milito, reconoció que en algún momento le gustaría tener el cargo mayor en la dirigencia del club de Avellaneda.

Pocas veces son las que se lo puede ver a Diego Milito brindando declaracioes a la prensa, ya que prefiere enfocarse en realizar su trabajo de la mejor manera posible. Pero en las últimas horas, decidió hablar y con algunas de sus respuestas revolucionó a todosn los hinchas de “La Academia”.

“En un principio pensé que no era para mí. Pero reconozco que en los últimos tiempos me ha picado el bichito de ser presidente… No sé si éste es el momento. Si será más adelante. O si no será nunca. No lo tengo claro. Pero digamos que se me despertó un poquito el bichito, aunque no significa que vaya a serlo ni mucho menos”, expresó en una entrevista al periodista Marcelo Sottile

“Antes era un no rotundo. Hoy digamos que no es un no rotundo…”, añadió el ídolo de “La Academia”. Y agregó: “se pueden hacer un montón de cosas desde ese lugar también. Veremos cómo sigue mi vida en Racing”.

Por otro lado, Diego habló sobre la posible llegada de Lautaro Martínez al Barcelona: “Lautaro tiene todo para ser el gran delantero de los próximos diez años. Es joven, pero tiene las cosas muy claras. Es un chico que siempre quiere aprender,educado, tiene muchos valores en los cuales uno se puede reflejar”, explicó Milito.

“Creo que está muy feliz en el Inter, un equipo de los más grandes del mundo, pero si le toca ir al Barcelona le deseo lo mejor”, agregó el ex goleador.

Luego fue consultado sobre una posible adaptación del joven delantero al juego de Lionel Messi, a lo que Milito respondió: “¿Cómo no va a poder jugar? Claro que puede jugar con Leo. Ya lo hizo en la Selección y seguramente se entenderá muy bien si va al Barça”.