IFE de Anses: abrirán cuentas bancarias a todos los beneficiarios del segundo bono

A pocos días de que comience el pago del segundo bono extraordinario del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), desde el Gobierno buscar ampliar la bancarización de la población, y para ello Anses informó que todos los beneficiarios que reciban los $10.000 deberán contar con una cuenta bancaria para retirar el dinero.

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social ( Anses), María Fernanda Raverta, explicó durante una entrevista con Radio 10: “Para quienes no tienen CBU vamos a hacer que vayan al banco para que, además de los diez mil pesos, se vayan con una cuenta así logramos bancarizar a los 9 millones de argentinos y argentinas que hoy reciben el IFE”.

Fuentes de Anses confirmaron a Télam que este universo incluirá a la mayoría de los casi 1,3 millones que eligieron como boca de pago el Correo Argentino y para los que eligieron los cajeros automáticos de las redes Link o Banelco, y que se está trabajando con bancos públicos y privados para definir la distribución de las futuras nuevas cuentas.

Segundo bono del IFE

Además, Raverta reconoció que el cronograma de pagos del segundo IFE se hará más largo en función de no correr riesgos sanitarios: “En los lugares en los que tenemos mayor concentración de casos es muy importante ser cuidadoso y, por eso, este cronograma viene mucho más detallado y prolijo para ser paulatino”, garantizó.

Finaliza el pago del primer IFE

Este miércoles 3 de junio, terminan de cobrar el bono de 10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), la última tanda de DNI por Correo Argentino y por la Red Link.

• CBU: ya cobraron todos los beneficiarios

• Red Link: DNI terminados en 9 (primera tanda).

• Red Banelco: ya cobraron todos los beneficiarios.

• Correo Argentino: accederán DNI terminado en 9 y a su vez apellidos que comienzan de la M a la Z.

Actualicé datos y aún no cobré el bono del IFE

Las personas que no recibieron el primer bono, cobraran este mes. Los motivos más comunes del retrazo del pago son: cambios de datos, modificación de la forma de cobro, o información erronea como informar el mismo número de teléfono o mismo correo electrónico en varias solicitudes.

Desde Anses informaron a BAE Negocios, que los beneficiados serán comunicados directamente por el organismo para indicarles fecha y lugar de cobro.

Fecha de cobro del segundo bono del IFE

Comenzará el 8 de junio con los beneficiarios la Asignación Universal por hijo ( AUH), la Asignación Universal por Embarazo y la Asignación Familiar por Prenatal. Después del 23 seguirán aquellos que cobran por CBU y por último los no bancarizados.

Cronograma de cobro del IFE para AUH

• DNI terminados en 0: Lunes 8 de junio.

• DNI terminados en 1: Martes 9 de junio.

• DNI terminados en 2: Miércoles 10 de junio.

• DNI terminados en 3: Jueves 11 de junio.

• DNI terminados en 4: Viernes 12 de junio.

• DNI terminados en 5: Martes 16 de junio.

• DNI terminados en 6: Miércoles 17 de junio.

• DNI terminados en 7: Jueves 18 de junio.

• DNI terminados en 8: Viernes 19 de junio.

• DNI terminados en 9: Lunes 22 de junio.