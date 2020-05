Docentes de UNCAus en defensa de la calidad académica

Los docentes firmantes del presente comunicado, de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional del Chaco Austral, que se dicta en modalidad a distancia, nos vemos obligados moralmente a efectuar aclaraciones sobre manifestaciones realizadas públicamente en falta de la verdad, desprestigiando nuestra labor, a la comunidad universitaria, y con ello el trabajo realizado en pos de la Educación Superior en la provincia y en el país.

Con un claro objetivo de dar mayor fiabilidad a la educación virtual y siguiendo tendencias internacionales en torno a la validación de las identidades de todas aquellas personas que se educan a través de medios informáticos, la Universidad, con el apoyo de todo el plantel docente, decidió en el año 2019 implementar el sistema Smowl Tech.

Smowl Tech es un sistema continuo de autenticación de la identidad del estudiante virtual y monitorización de posibles conductas prohibidas durante evaluaciones universitarias, para asegurar la integridad académica online y crear un entorno de aprendizaje seguro. Este sistema es utilizado internacionalmente en otras Universidades como por ejemplo la Universidad de Sevilla, Universidad Internacional de Valencia, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad San Pablo, entre muchas otras.

No desconocemos inconvenientes presentados en los últimos días en el funcionamiento del sistema, principalmente derivados de factores externos al mismo y que surgen de la situación vigente en todos los sistemas informáticos cuya utilización se ha incrementado durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. No obstante lo expuesto, resulta necesario resaltar, que esos inconvenientes representan tan solo el 0,27% de las evaluaciones realizadas bajo esta modalidad. La gran mayoría de los alumnos afronta los exámenes sin inconvenientes cumpliendo con los procedimientos de la virtualidad y de cada una de las cátedras.

Nuestra Universidad, la del Chaco, la de todos, es pionera en Educación Virtual, desde el año 2013. La educación virtual en sus comienzos fue bastardeada habiendo detractores de la misma hasta el día de hoy, en dónde vemos que por el Covid-19 y con la experiencia que acumulamos en estos años, conseguimos rápidamente implementar aulas de entornos virtuales para las carreras presenciales y con ellos lograr que los más de 20.000 alumnos de la UNCAUS sigan estudiando aún en esta realidad pandémica que nos toca sobrellevar.

La UNCAus ha sufrido ataques de algunos sectores, incluso pidiendo la intervención de la Universidad, algo inédito en democracia, y nos sobrepusimos gracias al trabajo y defensa incansables de alumnos, docentes y no docentes, convencidos que nuestra obligación es asegurar la calidad e integridad educativa.

Los reclamos constructivos los tomamos para crecer, trabajando día a día, como respuesta de mejora a nuestra calidad académica. La experiencia de estos años nos ha llevado a comprobar que el entorno virtual, así como potencia las herramientas y posibilidades de estudio, también es falible frente a las conductas inapropiadas que desprestigian a alumnos que están comprometidos con su formación como futuros profesionales y a la Universidad que tiene la responsabilidad de formar profesionales probos, generando con ello un irreparable daño social.

Justamente el sistema Smowl Tech, es necesario para garantizar, en un entorno virtual, que el alumno es quien está siendo evaluado, y por lo tanto su aprendizaje, para que luego de su paso por la Universidad, estemos seguros tanto los docentes, alumnos y la sociedad que los egresados han adquirido los conocimientos necesarios, y puedan ejercer como profesionales formados en los altos estándares del Ministerio de Educación y de CONEAU.

Es necesario recordar que tanto los humanos como los sistemas estamos sujetos a presentar fallas, pero desde la Universidad siempre estamos abiertos y dispuestos al diálogo, escuchando activamente las sugerencias que puedan presentarnos en pos de brindar lo mejor para nuestra comunidad. Los canales válidos de comunicación son los de siempre y se encuentran vigentes: la plataforma SGA, los foros, los mails académicos: virtual@uncaus.edu.ar, academica@uncaus.edu.ar y desde allí el plantel docente y no docente está trabajando remotamente pero no por ello dejando de atender aquellas consultas y/o reclamos de los alumnos, ya que la virtualidad hoy es más fuerte que nunca.

Desde las más de 45 carreras de pregrado, grado y postgrado que se dictan en la UNCAUS, se trabaja desde la capacitación constante de los planteles a los fines de afianzar este camino de formación que todos construimos juntos convencidos que nuestra obligación es asegurar la calidad e integridad educativa.

Como docentes de esta Casa de Altos Estudios, bregamos por una educación pública, gratuita y de excelencia con el objetivo de formar profesionales que luego se desempeñarán en nuestra sociedad con la clara convicción de que los conocimientos aportados derivarán en una sociedad más justa, equitativa e igualitaria.

