El centro de hemoterapia realiza colectas de sangre: el sábado estará en el Club Chaco For Ever

Unos 20 donantes efectivos participaron de la colecta realizada el sábado 16 de mayo en la Asociación de Bomberos Voluntarios de Barranqueras. El próximo fin de semana será el turno del Club Atlético Chaco For Ever, que ofrecerá sus instalaciones para una nueva colecta de sangre.

El Ministerio de Salud Pública del Chaco, en forma conjunta con el Centro Provincial de Hemoterapia y el equipo de promoción de donación voluntaria de sangre, llevan adelante diversas estrategias y campañas para contribuir con la donación de sangre en el marco de la pandemia por coronavirus.

El sábado 16 de mayo se realizó la primera colecta de donación de sangre del mes con la colaboración de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Barranqueras quienes brindaron donantes y el espacio físico para la campaña en su sede de Avenida 9 de Julio al 5.000.

El próximo sábado 23 de mayo, de 8 a 12.30, será el turno del club Chaco For Ever, ubicado en Avenida 9 de Julio al 2.222, que pondrá a disposición su sede para instalar un centro de donación de sangre voluntaria. Para esta campaña el centro de hemoterapia cuenta con el acompañamiento de la dirigencia y socios de la institución.

Desde el club confirmaron la participación de futbolistas y socios, e invitan a los vecinos del barrio Villa San Juan y a los simpatizantes forevistas a contribuir como donantes voluntarios. Debido a las restricciones de circulación la colecta de sangre se realizará con turnos que deberán solicitarse vía whatsapp al 3624810071 o bien comunicándose con el club Chaco For Ever.

También el sábado 30 de mayo, en Avenida 9 de Julio y Tatané, en Barranqueras, se realizará una tercera colecta en forma conjunta con la Fundación Pueblo, de 8 a 12.30, y se podrán solicitar turnos de donación (vía whatsapp) a las líneas 3426286429 y 3624810071.

Otras actividades

El centro de Hemoterapia también recibe a donantes voluntarios en su sede del hospital Perrando, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 14.30 a 17, con turnos programados. También en el colegio Simón De Iriondo, ubicado en Avenida Vélez Sarsfield 20, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30, funciona el banco de sangre de campaña.

Además está disponible un móvil sanitario domiciliario para donantes voluntarios, quienes deben comunicarse y solicitar turno a línea 3624810071.

El Centro Provincial de Hemoterapia es el encargado de abastecer a todo el territorio chaqueño, razón por la cual alertan de la importancia de continuar donando sangre pese al contexto de pandemia por coronavirus. “En este momento la necesidad de donantes de sangre es muy urgente”, recalcaron y remarcaron que “no hay riesgo de contagio de enfermedades por donar sangre: el material que se usa es estéril, descartable y de un solo uso”.

Los donantes pueden ser personas de entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilogramos y gocen de buena salud. Al momento de presentarse, hay que acudir con DNI, o algún documento que acredite su identidad y no estar en ayunas. Se exceptúan personas que hayan tenido fiebre en los últimos 30 días.