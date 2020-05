Día Mundial de la donación de leche materna: una oportunidad para concientizar

Cada 19 de mayo se celebra la donación de leche materna. La Provincia fomenta y recuerda la importancia de la lactancia para el bebé. El hospital Perrando recibe donaciones de frascos para continuar con la pasteurización y el congelamiento.

La provincia del Chaco cuenta con un Banco de Leche Humana que funciona en el hospital Perrando para que niños y niñas recién nacidas reciban leche materna. La estrategia fundamental consiste en fomentar la lactancia para que todas las madres puedan dar de mamar a sus hijos y además, desterrar mitos que surgen en torno al tema.

“Cuanta mayor cantidad de leche se saquen, cuanto más den de mamar a sus bebés, mayor producción de leche van a tener”, asegura la directora del banco, Laura Picón. Actualmente trabaja un grupo de bioquímicos, técnicos, auxiliares de enfermería y apoyo a la lactancia materna.

En relación al abastecimiento en los bancos de leche, la directora los señala como “cíclicos” ya que dependen de la cantidad de donantes que se ofrezcan, de la cantidad de madres que estén amamantando de manera exclusiva. “Siempre recalcamos que donar, va a implicar continuar con la lactancia por más tiempo, cuanto más donen, más será la producción propia para los hijos”, asegura.

Durante la pandemia de coronavirus, el área continúa trabajando de manera habitual en la donación interna y también en la recolección domiciliaria, extremando los cuidados del personal que se encarga de esas tareas. Además se extreman las medidas de seguridad con la leche donada y el producto final. “En estos tiempos que estamos transcurriendo, fomentamos aún más la lactancia materna, ya que no hay evidencias científicas de que el virus pueda transmitirse por leche materna”, dice Picón.

Beneficios de la lactancia materna

La directora asegura que hoy en día los beneficios “no tienen discusión” y que es “la forma ideal de alimentar a nuestros niños y recién nacidos”. Cabe destacar que para que la lactancia materna sea exitosa, tiene que ser acompañada por el equipo de salud en los momentos iniciales, al igual que contar con el apoyo de la familia.

“La lactancia materna en la primera hora de vida es fundamental, porque no hay ningún otro alimento que pueda compensar lo que brinda. La OMS recomienda lactancia exclusiva hasta los 6 meses y luego hasta los 2 años con alimentación complementaria”, explicó la profesional.

Por otro lado existen evidencias suficientes de que la lactancia materna protege al niño o niña de muchas enfermedades al inicio y a lo largo de la vida, como así también ayuda a la madre en la prevención de múltiples enfermedades.

“El primer contacto de la madre con el chico, disminuye la probabilidad de la depresión posparto, el riesgo de sufrir cáncer de mama, cáncer de ovario y es una alimentación segura, además de fomentar el cuidado del medio ambiente ya que no se utilizan plásticos, ni latas, ni se consumen cantidades industriales de agua para la preparación de las fórmulas con las que se suelen alimentar a los niños”, amplió.

Donación de frascos

El Banco de Leche Humana, en el Perrando, recibe donaciones de frascos para continuar con la pasteurización y el congelamiento. Los frascos que sirven son los de vidrio, con tapa a rosca plástica, para que puedan ser lavados y esterilizados correctamente; cuanto más chicos sean, mejor.

Pueden acercarlos al hospital o contactarlos en las redes sociales como Banco de Leche Humana Hospital Perrando o comunicándose al teléfono 362 4705360 para que un técnico pueda retirar la donación a domicilio.

Fomentar la existencia de los bancos de leche y la necesidad de la lactancia materna para que pueda existir la donación, e incentivar a las mamás que estén dando de amamantar a sus hijos, a que aporten y donen lo que les sobra y su bebé ya no consume, es un aporte y un acto de solidaridad con los niños y niñas internados en neonatología.