Reguera expresa que no hay vacío en la colegiación legal profesional liberal de los abogados – ley 2275-b (7524)

Por el doctor Edgardo Reguera

Rechaza lo expresado por la diputada, respecto al Vacío de la colegiación Legal de los abogados del Chaco, por considerarlo infundado, inapropiado, e inoportuno, en función que el pueblo y los ciudadanos tienen otros intereses en este momento. Hay falta de empatía manifiesta por por parte de la Diputada, y en razón de ello es que expreso a continuación las criticas a su expresión inconsulta con sus pares, a saber;

Quiere hacer creer que los Abogados del Chaco no están nucleados bajo una ley, y ello no es así, no hace falta el cobro de una cuota limitante para que los abogados/as de la provincia puedan ejercer la profesión. Lo que la diputada expresa es una limitación a los matriculados y sobre todo a los más jóvenes.

En el Chaco, se sancionó la ley 7524 de ejercicio de la profesión de abogados, luego de escuchar a los abogados de toda la provincia, la colega desconoce a sus pares, respeto su postura, pero es erróneo hacer creer que hay falta de representación, a menos que el interés de la colega sea solo recaudatorio, en contra de los abogados, presionando a los mismos con el cobro de suma de dinero para que pueda ejercer la profesión, lo cual quedó expuesto en todo el país, por los colegiados que expresaron su masivo rechazo, dado que siempre aportaron sumas considerables, y cuando realmente necesitaron de los colegiación legal obligatoria que recaudaban sumas abultadas, solo se encontraron con excusas, pero nunca con soluciones, después de tantos años de aporte.

Creo diputada que deberíamos estar preguntándonos si el país no debería imitar a los colegios profesionales de abogados del Chaco, que acompañan y están sin la necesidad de manejar una caja abultada.- Tal es así que el colegio de Abogados de Sáenz Peña que presido ha decidido en comisión condonar la cuota societaria de todos sus asociados por el periodo 2020. Son momentos donde hay que luchar y acompañar a nuestros asociados y no salir en búsqueda de mayor recaudación.-

La diputada apuntada ni mas ni menos, a la privatización de la profesión y la matrícula, pretende entregar el manejo del control a unos pocos, y es a lo cual me opongo rotundamente. Ante esta realidad quedaron expuestas todas las colegiaturas, que solo tienen finalidad recaudatoria, y muy alejadas están de ser una representación genuina de los derechos de los abogados, dado que luego se vuelven entes recaudadores en desmedro del ejercicio profesional y el interés de los abogados/as. Esto quedó demostrado en el tiempo, y la Dra. ya lo ha dejado expuesto, que solo es un yerro, y no puede endilgarse representación institucional alguna. No se a que colegio pertenece la Dra, si sé, que lo que pregona es en contra de los intereses de los abogados, y encima, de los mas débiles, y he aquí donde plantaré banderas, No voy a permitir que por lobbies, pretenda instalar algo que no es, dado que los abogados necesitan contención, en función que hoy no la pasan bien, y ha quedado demostrado que colegiados o no, no están en una mejor situación. Dejemos que los colegas puedan ejercer la profesión libremente con los controles que ya expresa y limita la ley sancionada por la legislatura que Ud. integra hace muy poco.

Como representante de los abogados del interior que pretendo ser, Planteo desde ya libre colegiación del ejercicio profesional liberal, en defensa de los mas débiles, en contra de la recaudación sin sentido, dado que ya muchos aportes y costos debemos soportar dia a dia. La Representación está asegurada, a menos que Ud no se sienta representada por la institución que a la cual es asociada, que exijo la haga pública.

Al día de la fecha ningún problema existente en las circunscripciones respecto al funcionamiento de las matriculas, y si así ud. lo considera debería denunciar donde corresponde como representante del pueblo que es.

Como corolario de lo dicho, resulta que hoy asociados a los colegios públicos de Abogados del país, como los de capital federal, la matanza, entre otros, a lo largo de todo el territorio de la república, se están manifestando en contra de la colegiación compulsiva obligatoria y la falta de representatividad. Consideramos que debería exigirle a los representantes donde se encuentra asociada que la representen mejor. M

Diputada, debería observar las leyes recientemente aprobadas por la Legislatura del Chaco, y se encontrará que la misma, sancionó ley del Ejercicio Profesional de los Abogados en diciembre del 2014 , o sea hace cinco años y fracción, no podemos utilizar a la legislatura para sacar leyes de lo mismo en base a intereses personales. La legislatura está para representar al pueblo y no a uno mismo. Menos en este Escenario de emergencia donde hay cosas de mayor importancia, el pueblo tiene necesidades, no seamos oportunistas para tratar temas ya tratados y debatidos.

Habría que plantearse que si en épocas donde la economía se vuelve muy difícil, producto de esta pandemia mundial que padecemos, si los abogados/as no pueden subsistir ante esta cruel realidad, imaginemos colegiarlos compulsivamente y cobrarles?? Acaso no observó que en todo el país los abogados/as expresan sus repudios a los costos de la colegiación y que aun en estado de emergencia y sin poder generar recursos pretenden cobrarles los aportes. Hay que informar a los abogados que el costo para mantener activa la matricula en otras provincias ronda los $ 80.000.- anuales. Entonces digame Ud. Diputada, como harían los profesionales del derecho para abonar ese costo, si hoy estamos rogando por el funcionamiento del servicio de justicia, porque los colegas hoy la están pasando realmente mal, como cualquier persona, y los profesionales jóvenes o mas nuevos son los que peor están, y estarían aún peor con estas medidas por Ud. plantea.

Es por ello que no puedo callar, y le requiero respete la ley ya aprobada y se ocupe de las necesidades del pueblo. Que los colegios estamos exigiendo para una reanudación de la actividad. Ud no exige reanudación de la actividad, solo exige un mayor aporte en este escenario, lo cual consideramos irracional e inapropiado. Los abogados/as somos trabajadores como cualquiera, razón por la cual exigimos se nos respete en condición de tal, solo pedimos poder trabajar, y no que nos pretenda imponer un costo adicional a los que ya tenemos, y no podemos hacer frente en esta cuarentena, como todo el pueblo. Necesitamos ayudas y no salvavidas de plomo.

El problema es que los grandes abogados o los que tienen más de diez años de ejercicio en la profesión quizás pueden pagar su matricula a ese costo, pero le puedo asegurar después de muchos años de contacto directo con abogados/as de toda la provincia, todos y todas, reclaman por el aumento de tasa de justicia, del aporte de caja forense, hasta incluso de las cuotas societarias minimas de los Colegios, ahora yo me pregunto? Recorrió Ud toda la provincia estos años ocupándose de los intereses de los colegas? Hubiera sido bueno pregunte a sus pares de la legislatura que recogieron de esos dos años en la provincia con una mesa itinerante para recabar las opiniones de todas las circunscripciones? créame que la legislatura sancionó la Ley 7524 por la que nos regimos hoy día los abogados, luego de escuchar a todos los profesionales del derecho y a sus representantes en toda la provincia. No fue casualidad que dicha ley se aprobara de manera unánime, y eso Ud debería saberlo, y si no lo sabía es bueno que ahora lo sepa.

Hoy es tiempo de ocuparse en suplir las necesidades del pueblo, y no protagonismos pendientes propios. En tiempo de pandemia busquemos soluciones y no tratar de castigar a algún sector.