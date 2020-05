Luto en el fútbol argentino: murió el “Trinche” Carlovich tras ser golpeado en la cabeza en un asalto

El ex futbolista de 74 años falleció este viernes luego de estar dos días internado tras un violento asalto mientras conducía su bicicleta en Rosario.

Una triste noticia sacude al mundo del fútbol argentino: Tomás “Trinche” Carlovich, el recordado ex futbolista, falleció este viernes luego de estar internado dos días por un violento asalto que sufrió el miércoles pasado mientras conducía su bicicleta en Rosario.

El “Trinche” Carlovich, una gloria del fútbol argentino que jugó casi toda su carrera en Central Córdoba de Rosario, estaba internado desde el miércoles último en el nosocomio rosarino y no superó la intervención quirúrgica a la que fue sometido a raíz del edema cerebral que padecía, debido a las lesiones que lo ocasionó un grupo de jóvenes que le robó su bicicleta.

Carlovich fue asaltado cuando iba en su bicicleta por Paraná y Eva Perón del barrio Azcuénaga, en la zona de vías férreas de la Estación Rosario Oeste, y los golpes sufridos le ocasionaron un grave traumatismo de cráneo, así llegó al centro médico con alteraciones neurológicas y enseguida entró en coma.

Carlovich, una auténtica “leyenda” del fútbol argentino, ya que nunca jugó en el primer nivel (registró solamente un paso breve por Colón) pero es considerado por quienes fueron sus colegas como uno de los mejores del país, y prueba de ello fue que recibió una camiseta autografiada por Diego Armando Maradona cuando el “Diez” llegó a Rosario para dirigir a Gimnasia y Esgrima contra Rosario Central, con una inscripción de puño y letra que rezaba: “Este jugaba mejor que yo”.

El rosarino logró su máximo nivel y se convirtió en un “mito futbolero” argentino cuando en preparación para la Copa Mundial de Fútbol de Alemana 1974 el seleccionado argentino jugó un amistoso con un combinado de jugadores de clubes rosarinos, con figuras del nivel de Mario Alberto Kempes y Mario Zanabria, resultando el “Trinche” la estrella del partido.

Carlovich, nacido en Rosario el 19 de abril de 1946, se desempeño en Rosario Central (1969-1970), Flandria (1971), Central Córdoba (1972-1973, 1978 y 1980-1982), Independiente Rivadavia de Mendoza (1976), Colón de Santa Fe (1977), Deportivo Maipú de Mendoza (1978-1979), Andes Talleres de Mendoza (1979) y Newell´s Old Boys de Cañada de Gómez (1985).