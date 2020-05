Cuarentena Administrada: Chaco entró en la fase cuatro con la flexibilización de actividades adecuadas al riesgo de contagio de cada zona

“Las actividades tendrán un proceso creciente de flexibilización, durante esta etapa se proyecta una movilidad de la población de hasta el 75 por ciento y, si se respetan las medidas y el tiempo de duplicación continúa o supera los 25.4 días actuales, podremos pasar a la fase cinco, que es nuestro objetivo”, sostuvo el mandatario.

El gobernador Jorge Capitanich anunció este sábado, junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y la ministra de Salud Pública Paola Benítez, la implementación de la fase cuatro del aislamiento social, preventivo y obligatorio a través del decreto 560/20 que prorroga hasta el 24 de mayo inclusive, las medidas generales dispuestas en los decretos 488/20 y 540/20 y establece flexibilizaciones de acuerdo a criterios epidemiológicos por zona.

La provincia registra actualmente 3.606 reportes con 421 confirmados de los cuales 201 se han recuperado, 200 activos (179 leves, 12 moderados, 9 graves y 20 fallecidos), 2.908 descartados y 277 en estudio sintomáticos. Además, hay 285 casos asintomáticos 32 de ellos con antecedentes de viaje y 253 por contacto estrecho.

De la misma manera que la fase anterior, el foco estará puesto en extremar las medidas de protección a personas que constituyan los grupos de riesgo. Para ello instó a la solidaridad de las y los chaqueños para el cumplimiento estricto de todas las medidas sanitarias. “Hemos logrado resultados positivos, pero todavía estamos en cuarentena, no podemos flexibilizar las condiciones en términos de normalidad, tenemos que cuidarnos para cuidar al otro, el mejor principio de solidaridad es el autocuidado, no podemos impedir o paralizar todas las actividades pero esta flexibilización tiene que hacerse con la riguridad del cumplimiento de los protocolos, para poder avanzar hacia la fase cinco, cualquier error puede significar un retroceso”, remarcó.

La administración de la cuarentena (a cargo de los gobiernos provinciales) seguirá en Chaco la misma división de nivel de riesgo en críticas y no críticas. Con casi el 93 por ciento del total de casos positivos Resistencia, Fontana, Barranqueras y Puerto Vilelas siguen siendo la zona más crítica de la provincia. “Se tiene que dar una transición en los próximos meses. Nos hemos sentido acompañados por todo el pueblo en la instrumentación de medidas, hemos tenido un diálogo amplio y democrático, sabemos que es una circunstancia excepcional y hay muchos hermanos y hermanas que la están pasando mal por no tener un ingreso diario, vamos a hacer todo el esfuerzo para superar entre todos y con todos”, aseguró.

De esta manera agradeció el acompañamiento de todo el pueblo chaqueño e instó a trabajar entre todos los sectores de la sociedad civil en un pacto chaqueño. “Me permito como gobernador, decirles que hoy es el momento más trascendente de la vida institucional, este problema nos interpela y nos convoca y hemos tenido mucha madurez para enfrentar los desafíos. La única salida para la Argentina es un gran pacto argentino y para el Chaco un gran pacto chaqueño, no podemos interpretar la magnitud de los problemas si no somos capaces de tener la inteligencia y humildad de construir con todos y entre todos, es bueno dar señales al pueblo de que es posible construir entre todos aún en este contexto de crisis mundial”, resaltó y aseguró que toda crisis es también una oportunidad.

Medidas que continúan

Toda persona que no esté exceptuada, deberá cumplir con el aislamiento social, domiciliario, preventivo y obligatorio con salidas mínimas y necesarias. Están obligados a reportarse al 0800-444-0829 y realizar el aislamiento aquellas personas que hayan regresado de viaje y, quienes hayan tenido contacto con casos confirmados y sospechosos. Además, continúa el uso obligatorio de barbijos o tapabocas en espacios públicos.

Continúa la suspensión de clases presenciales, se mantiene el receso para la Administración Pública Provincial, institutos, organismos centralizados y descentralizados con guardias mínimas excluyéndose las áreas críticas o esenciales. Continúa el licenciamiento obligatorio de personas de los grupos de riesgo, en tanto se avanza en un proyecto de ley de jubilación anticipada obligatoria para mayores de 60 años (que forman parte del grupo de riesgo) que abarca una población posible de cerca de cuatro mil personas.

Continuará la máxima restricción y control del transporte público de pasajeros así como el control estricto de ingreso y egreso de personas en la provincia en los nueve pasos fronterizos. También continúa la regulación del transporte privado de personas.

Continúa vigente el sistema de alarma sanitaria y se trabaja con las empresas de telefonía celular y Ecom Chaco en un autotest para la detección temprana de sintomatología compatible con Covid.

Siguen prohibidas las manifestaciones de cualquier tipo al igual que los espectáculos públicos , culturales, deportivos, artísticos, teatros y cines, reuniones en lugares cerrados .

Agencias de Lotería Chaqueña, misas, turismo y deporte

Se habilitarán, con todas las medidas de bioseguridad vigentes, las agencias, quinielas y afines de Lotería Chaqueña a partir del 18 de mayo, con el sistema de Lotipago que permite la recepción y descentralización de pagos de servicios.

También se podrán comenzar a realizar misas, reuniones y congregaciones religiosas siguiendo los parámetros de bioseguridad con un cupo máximo de fieles que no supere el 33 por ciento de la capacidad de los lugares, en horarios vespertinos. No se pueden realizar acciones o rituales que impliquen el contacto físico, no se distribuirán folletos, libros o anotaciones litúrgicas y la asistencia y permanencia de personas pertenecientes a grupos de riesgo.

En cuanto a las actividades turísticas comenzará con una apertura gradual de actividades a partir de julio en tanto gimnasios, se trabaja en el diseño de un protocolo específico y se prevé que comiencen en agosto, al igual que los clubes deportivos.

Restricciones y habilitaciones en localidades críticas

En cuanto a las medidas restrictivas, el gobernador dividió a las localidades en Críticas y No Críticas, siguiendo los parámetros establecidos en el Decreto Nº 540/2020. Para ambos grupos, se mantendrá el aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la comunidad.

En el primer grupo, integrado por Resistencia, Fontana, Barranqueras y Puerto Vilelas, se mantendrán las disposiciones que se venían cumpliendo en cuanto a las salidas recreativas y a las actividades comerciales, industriales y productivas de bienes y servicios que no exceptuadas. A su vez, también se conservará la restricción horaria, la alarma sanitaria, la reducción del transporte público y las medidas de circulación vehicular por día y alternancia de acuerdo al número de finalización de dominio/patente, establecidas por el Decreto N°488/2020.

Además se procederá a la delimitación de áreas críticas, donde se focalizará con máxima restricción la circulación con bloqueos y puestos de control sanitarios, en áreas, barrios o sectores específicos. La medida tendrá por objeto establecer máximas limitaciones en aquellos barrios o áreas que requieran de un tratamiento especial para resguardo de las personas.

Asimismo, deberán instrumentarse medidas complementarias como el programa “Punto de Todos”, con la interacción y participación de distintas áreas del gobierno permitiendo el acceso de trámites y servicios para las personas domiciliadas en la periferia de la ciudad, ubicados en puntos cercanos a domicilios, evitando su traslado hacia el micro y macro centro. “El incremento de la capacidad va a estar asociado a un sistema de monitoreos de casos”, afirmó Capitanich.

En cuanto a las flexibilizaciones para estas localidades Críticas, se encuentran los siguientes sectores específicos. Para bares, restaurantes y locales de comidas se habilitará la atención rápida denominada popularmente como “take away” y se extenderá el horario de atención en la modalidad de delivery hasta la 1 de la mañana.

La obra privada podrá autorizar la apertura de proyectos en edificios y viviendas no habitadas fuera del micro y macrocentro de la ciudad. La cantidad de obras habilitadas no podrá exceder un total de cincuenta, incluyéndose las habilitadas en el Decreto Nº 540/2020 antecedente.

En este punto, se activarán oficios complementarios a la obra pública y privada, como ladrillerías, albañilería, pinturería y transporte de materiales de construcción. La logística de transporte de bienes productos de esas actividades serán permitidas en horario de 14 a 18 únicamente.

Por último, los servicios de mudanzas (fletes, taxifletes) trabajarán en jornadas diurnas reducidas entre las 10 y las 17 horas únicamente.

Restricciones y habilitaciones en localidades no críticas

Las localidades No Críticas, integrado por las ciudades de riesgo moderado, leve y bajo, contarán con una mayor flexibilización con respecto a las salidas al aire libre: se permitirá la circulación diaria recreativa para menores en compañía de sus padres, conforme los parámetros dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional y las particularidades que a tal efecto se establezca por las autoridades municipales.

Sin embargo, el ingreso y egreso a las localidades de moderado, leve o bajo riesgo se mantendrá restringido para aquellas personas o bienes provenientes de ciudades Críticas, quienes deberán ser previamente autorizadas y permanecer aislados bajo control sanitario por el tiempo establecido por el Ministerio de Salud.

En cuanto a las actividades comerciales, industriales y productivas de bienes y servicios, estas se habilitarán bajo estrictos protocolos sanitarios. Aquí se incluyen comercios no esenciales, oficios y emprendimientos independientes o familiares (lavaderos, ladrillerias, albañilería, pinturerías), obras privadas, servicios profesionales y Hoteles/Moteles de alojamiento.

Sobre el trabajo en casas particulares, se dispondrá la habilitación para trabajadoras/es sin retiro que prestan tareas para uno o varios empleadores, pero para ello deberá disponer de medios propios de movilidad, no siendo recomendado el uso de transporte público de pasajeros.

Por último, las actividades deportivas se permitirá en la medida que no implique aglomeración de personas, extremando las medidas sanitarias y de seguridad vigentes.

Administración inteligente

Se implementarán medidas tendientes a propiciar una administración inteligente con una declaración jurada de autoevaluación mediante un diagnóstico en formato de formulario con el fin de que al momento de circular no se presenten síntomas potencialmente peligrosos para el contagio. También se implementará una declaración jurada para circular en caso de las actividades exceptuadas y que signifique una movilidad diaria fuera de su ámbito de residencia así como para ingresar a micro/macrocentro. Para esto, se deberá solicitar un turno digital a través de una aplicación. Los tres formularios deberán estar en concordancia y dependen del resultado de la autoevaluación.

NBCH: créditos y subsidios

Desde el Nuevo Banco del Chaco, se implementarán tres líneas de crédito al 24%, una de ellas con subsidio de hasta 12 puntos porcentuales. Se pretende con esto, colocar un total de 1.440 millones de pesos y alcanzar a 400 pymes. Además, se realizará la consolidación de deudas para personas por un monto de 288 millones de pesos consolidados y 1.270 deudas refinanciadas con una tasa de interés bajo y mayores plazos.

Se prevé la tasa cero para autónomos y monotributistas mediante el incremento de saldos utilizables en tarjeta de crédito y se esperan alrededor de 2.000 solicitudes que significan 400 millones de pesos. Por último, Capitanich contó que en cuanto a la tarjeta TUYA alimentar que llega a 66 mil beneficiarios y beneficiarias y se utiliza en 1.314 comercios y se realizaron compras por 1054 millones de pesos hasta el 30 de abril.

Cultura y deporte

En cuanto a la cultura, el primer mandatario adelantó que se financiarán 60 proyectos culturales a través del Fondo Provincial Solidario. Los beneficiarios recibirán entre 30 y 50 mil pesos para desarrollar propuestas artísticas y culturales. A su vez, el deporte a través del Programa Nacional de Apoyo en la emergencia para clubes de barrio y pueblo por un total de $2.000.000. Además, $3.000.000 de asistencia económica provincial para los clubes deportivos chaqueños. Esto llegará a un total de 125 beneficiarios por un monto de $5.000.000.

PLAN CHACO 2030

El primer mandatario provincial expresó que se continuará la puesta en marcha del Plan Chaco 2030 que incluye tres ejes principales: la reforma constitucional, la agenda digital y la descentralización. Además, un pacto económico, político y social, 10 compromisos, 25 acuerdos con distintos sectores y 50 proyectos de leyes.

Dentro de la agenda digital se pretende implementar el gobierno electrónico en todo el espectro de los poderes del Estado y estimular la digitalización.