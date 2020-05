Sàenz Peña : Ejecutivo y Legislativo Municipal evalúan el impacto de la cuarentena en la ciudad

Respetando los protocolos de seguridad para evitar la propagación del COVID 19, se llevó a cabo una reunión entre el intendente Bruno Cipolini y concejales de la ciudad para analizar entre otros puntos el impacto que va teniendo la cuarentena en la ciudad y la forma en que fueron instrumentándose las medidas. La reunión se concretó días atrás en el Salón Benítez de la Municipalidad de Sainz Peña y asistieron a la convocatoria el presidente del Concejo Municipal Pedro Egea, los concejales Ernesto Blasco, Nora Gauna, Marilyn Rodríguez, Carlos Pereyra, Héctor Wasinger y por el Ejecutivo el intendente Bruno Cipolini acompañado por Javier Polentarrutti, secretario Legal y Técnico. Varios fueron los temas que se abordaron en la reunión n su mayoría relacionado al COVID-19 y las medidas que se fueron tomando en la ciudad desde el inicio del aislamiento social obligatorio hasta la fecha. Cabe señalar que más allá del trabajo personal que realiza cada concejal, el Concejo Municipal seguirá profundizando su tarea en las diferentes comisiones para facilitar el avance de los expedientes que allí se tramitan y avanzar -si las condiciones así lo permiten- hacia la normalización de las tareas administrativas después del próximo plazo de vencimiento de la cuarentena decretada a nivel nacional, provincial y municipal que vencería el próximo 10 de mayo. “ A pesar de las restricciones siempre buscamos la forma de avanzar en la tarea legislativa para apoyar y acompañar el trabajo del Ejecutivo Municipal, recordemos que una de las últimas acciones importantes del Concejo Municipal en su conjunto fue la Declaración de Emergencia sanitaria para la ciudad”, recordó Pedro Egea, resguardando siempre los protocolos de seguridad sanitaria que requiere el aislamiento social, señaló. Recordó también que los ediles están en permanente contacto con los integrantes del Comité e Emergencia y participan también de las reuniones que se llevan a cabo para conocer de cerca el trabajo que realizan y colaborar en todo lo necesario.

