Resistencia, Gustavo Martínez: “esta gestión no aceptará más mecanismos de presión a los empleados municipales”

Lo dijo el Intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, en un comunicado emitido, donde adelantó las medidas que tomará la Municipalidad ante la convocatoria al paro por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales, decisión que consideró ilegal y que denunciará el día lunes. A demás hizo referencia al proceso de bancarización, a la bonificación por trabajo insalubre y a las horas extras.

El Jefe Comunal sostuvo que “esta disposición unilateral es ilegal por las características en las cuales fue tomada, y así lo vamos a denunciar el mismo día lunes”, y prosiguió explicando que “en el marco de la pandemia, un decreto nacional estableció que uno de las preceptos esenciales y prioritarios es mantener los servicios públicos en funcionamiento, entre ellos la recolección de residuos, por lo cual, este llamado a huelga configura un delito de violación a la salud pública”.

En igual sintonía, detalló que “se seguirá trabajando para identificar claramente la situación anormal e ilegal en la metodología de la convocatoria, ya que como la comisión directiva actualmente de la organización sindical del municipio de Resistencia se encuentra acéfala, no ha existido acta ni asamblea de delegados que ratifique la medida”.

Asimismo, remarcó que “no corresponde exponer a los trabajadores municipales, ya que a través de la confusión quieren hacerlos incurrir en abandono de servicio para que pierdan sus días y su presentismo, lo que afectará tremendamente su salario”.

Martínez manifestó que “esta gestión no aceptará más mecanismos de presión a los empleados municipales, y es nuestro deber brindarles tranquilidad y respaldo a aquellos que quieran concurrir a trabajar el lunes”, y agregó que “no se puede obligar a las personas a tomar decisiones basadas en la extorsión”. En un mismo sentido, explicó que “si de casualidad los trabajadores no se encuentran con sus tarjetas o las puertas están cerradas y no pueden marcar su presentismo, cada subsecretario va a habilitar una planilla para que puedan dejar constancia de asistencia”.

Por otro lado, señaló que “se continuará con la bancarización de los empleados porque tienen derecho a tener una tarjeta de crédito, a acceder a créditos o a adelantos de aguinaldo, como lo va a poder hacer a partir de la semana que viene”, y subrayó que “las limitaciones y ataduras impuestas hasta hoy servían para el beneficio de un grupo que siempre sacó provecho de los trabajadores”.

Sobre el adicional por trabajo insalubre, informó que “la semana que viene se difundirán las listas de las personas que van a ser favorecidas con las bonificaciones pendientes, entre ellas están las que hace mucho tiempo esperan el beneficio por trabajo insalubre, y que históricamente fueron dejados de lado”. En una línea parecida, hizo hincapié en que “todo lo que se ahorre en lo que respecta al no cumplimiento de horas extras o de tareas nocturnas, se irá volcando a las bonificaciones de los trabajadores que verdaderamente cumplen”.

El máximo mandatario municipal expresó que “se presentará un nuevo proyecto de ordenanza para modificar el estatuto municipal, para que el trabajador pueda tener seguridad, nadie vulnere sus derechos y se terminen las elecciones a dedo de cargos importantes por negocios de algunos actores sindicales”.

Finalmente, añadió que “esta administración va a cooperar y asistir a los trabajadores honestos y responsables, que lo único que necesitan es su capacidad y compromiso”, y destacó que “no perseguimos ningún interés político, sindical o partidario, sino que queremos tratar a todos los trabajadores por igual sin importar bandería, credo, clase u organización proveniente, porque tenemos un principio fundamental que es traer justicia y equidad al municipio y acabar con las extorsiones”.