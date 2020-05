Fake news (noticias falsas): verdad, justicia y democracia. (O que el árbol no tape el bosque)

Autor: Aquino Britos, Armando R.

Sumario: I. Verdad y derechos.— II. El derecho a la información.— III. Noticias falsas.— IV. La búsqueda de la verdad.— V. El mecanismo de protección.— VI. Evitar males mayores.

Verdad y derechos

Vivimos inmersos en la dinámica de un mundo globalizado donde la intercomunicación instantánea de lo que ocurre en lo más recóndito del planeta nos brinda la información propicia para formarnos una opinión como ciudadanos comprometidos de esta aldea global.

De lo bueno, poco; de lo lindo, escasas veces, pero de lo malo o pernicioso, mucho; no solo porque ocurre con más frecuencia, sino que es lo que más y mejor se difunde e informa.

La sociedad soporta las inclemencias del hombre que en su ambición sin límites conspira contra la convivencia colectiva. Tal situación nos interpela a ser mejores; nos compromete a participar para defender el espacio común, nos obliga a custodiar los mejores valores y nos hace militantes de los más nobles propósitos: la verdad y la justicia en un ámbito de libertad son valores que enaltecen a la información.

Mientras la justicia se institucionaliza mediante ordenamientos legales y sistemas judiciales, la verdad se desenvuelve en otra dimensión (moral, social y política) y se transmite mediante información publicada.

La publicación ya no solo es escrita (la menos), oral y televisiva, sino que se desenvuelve (cada vez más) por internet y sortea todo tipo de fronteras. Las redes sociales la difunden, no sin cargar opinión sobre ella.

La información sobre los hechos debe entonces ser veraz, clara y categórica y estar expresada en valor neutro para que cada ciudadano elabore su juicio sobre ella y se comprometa, pues “los hechos son sagrados, pero las interpretaciones libres”, nos enseñó Fayt, cuando al pie de su automóvil, casi como última lección póstuma, explicaba una causa a los periodistas.

La dinámica del mundo actual suma al vértigo de estos tiempos los intereses, por allí oscuros, de quienes pretenden un juicio colectivo pronto, aunque infundado, ya que la verdad no se conoce, o se la vierte parcialmente y de manera tendenciosa.

Desde el punto de vista del derecho se puede decir que “la verdad de un hecho o suceso jurídico es el desarrollo de un comportamiento (conducta) humano en un momento determinado y la cual como actuación del hombre que ha trasgredido un derecho ajeno particular, o, colectivo debe establecerse mediante un proceso reglado que busca la paz social la solución justa al litigio a través de un tercero (el Juez)” (1).

La interrelación de la verdad —en todas sus formas— es de vital importancia para la defensa de los más elementales derechos humanos y por tal motivo la ONU ha establecido el 24 de marzo (2) como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, advirtiendo que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son universales, indivisibles e interdependientes y estrechamente interrelacionados.

Existen varias formas y modos de conspirar contra la verdad. Pero esta siempre muere en manos de la mentira.

Las manifestaciones injuriosas de antaño —desde el rumor a la publicación incierta— hoy tienen otro comportamiento más letal. Actualmente el mecanismo masivo se manifiesta con el fenómeno de las fake news (noticias falsas) que preocupa, en todos los ámbitos, pero más en la labor de la justicia que debe necesariamente apoyarse —siempre— en la verdad.

Obliga esto a repensar los valores de una prensa libre y sin restricciones, pero también de un periodismo comprometido con la verdad. Es imperioso que se resguarden la limitación y el respeto a la esfera de intimidad, que son la clave de bóveda, más allá de la libertad sin cortapisas, para emitir una opinión que debe ser siempre libre de todo tipo de censura.

El presupuesto de una democracia constitucional exige una prensa libre y comprometida con la verdad, además de partidos políticos que articulen la relación de la sociedad con el Estado. Ellos formarán una opinión comprometida del ciudadano.

Una noticia falsa o parcialmente verdadera puede ser nociva para el proceso democrático, y peor para la justicia, donde lo verosímil suplanta a la verdad y los juicios populares condicionan la labor de tribunales permeables a un “juicio” ya elaborado y vertido de antemano en otras esferas que no son precisamente los tribunales.

Preocupa y obliga esta situación. La ley fue la expresión del más débil; igualó a quien contaba con muchos medios y recursos a aquel que solo contaba con la verdad, y así la justicia pudo hacer lo suyo apoyándose en la “verdad procesal” y la “verdad material” como principios rectores del procedimiento y la sentencia, con lo que se ponía fin a las controversias.

Mucho se avanzó. El desafío actual es que los avances de la ciencia y de la técnica no terminen con los valores y no afecten la democracia constitucional como sistema de vida colectivo.

Es tan letal para la democracia deliberativa la noticia falsa como la proliferación de información irrelevante que orienta al ciudadano a analizar situaciones superfluas o insignificantes cuando se omite poner el foco y la lupa en situaciones que pueden comprometer el futuro de la sociedad, el funcionamiento de las instituciones o cambiar su forma y modo de vida. Es el abarrotamiento de la información secundaria, como técnica de manipulación. Es la desinformación.

Se explica bien la situación actual, pues ha emergido una infobesidad o sobrecarga informativa (information overload) que se puede tornar sumamente peligrosa porque en pos de la libertad de expresión facilitada por múltiples medios, fuentes y plataformas que brindan una accesibilidad masiva y una verdadera descentralización informativa, aparecen y subyacen las falsas noticias (fake news) como una expresión de toxicidad informativa que busca producir el efecto contrario: la desinformación.

Los blancos de esta situación son, además, del ciudadano comprometido con el sistema, la justicia como ámbito de resolución de conflictos, y el sistema democrático donde influirá el ciudadano cuando elabore sus opiniones (3).

La verdad engloba el derecho individual y colectivo; es una forma de preservar la identidad colectiva, evitar futuras violaciones de derechos humanos que siempre vienen con procesos como ser el negacionismo, o revisionismo, donde la parcialidad es manifiesta o la verdad total se oculta —y niega—, o se la esboza parcial y tendenciosamente. De allí la necesidad de que la información sea cierta, ya que el ciudadano es quien construye su opinión con base en ella. Es un derecho colectivo que tenemos como sociedad, al mismo tiempo que subjetivo ya que nos puede afectar directamente.

Empero, siempre debemos ser conscientes del derecho a la información y que la libertad de prensa es la libertad preferida, como elemento indispensable del sistema democrático y que hace a nuestra forma de vida.

El derecho a la información

Basterra magistralmente define el derecho a la información “como la facultad que tienen los ciudadanos de comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” (4). Antes, expresa con acierto que “el derecho a la información es una prerrogativa distinta de la libertad de expresión, con entidad propia, aun cuando tradicionalmente se los ha identificado. En tal sentido, corresponde diferenciar a la libertad de expresión del derecho a la información, a partir de la distinción de aquello que se transmite, ideas u opiniones, o hechos, datos o noticias.

“Esta diferenciación puede visualizarse a través de tres elementos que son a) el derecho a comunicar, común a ambas libertades; b) el derecho a investigar, propio de la libertad de información y; c) el derecho a recibir, común a la libertad de expresión y a la libertad de información.

“Se acogen dos derechos distintos por su objeto y sus titulares. Por un lado, el derecho a la libertad de pensamiento o ideología —libertad de expresión o de opinión—; mientras que, por el otro, se construye el derecho de información en una doble dirección, comunicarla y recibirla”.

Sin dudas que la libertad de prensa (que para nosotros integra el derecho a la información) es una de las que goza, necesariamente, de mayor tutela por nuestro ordenamiento jurídico.

Bianchi acertadamente la encuadra dentro de las libertades preferidas, mas entiende que ella no es absoluta, ya que “un gobierno democrático nos brinda numerosísimos medios para expresar nuestras ideas, desde los más simples hasta los más sofisticados, desde los más corrientes hasta los más impactantes todos ellos protegidos ¿por qué elegir el peor de ellos y por qué protegerlos en aras de la libertad? ¿De quién, del agresor o de los agredidos?” (5).

La protección constitucional al ejercicio de los derechos de la prensa —conforme a los arts. 14 y 32 de la CN, reforzados por los tratados internacionales de aplicación directa en la especie, conforme al art. 75, inc. 22, de nuestro máximo cuerpo legal, tal el art. 13 de la CADH— constituye una condición indispensable y necesaria para la difusión de las ideas, para el control social —u horizontal— a través de este medio por parte de la ciudadanía de la actividad gubernamental e incluso como un medio por el cual el gobierno da a conocer sus actos y los publicita. Es condición necesaria, mas no suficiente, para garantizar el funcionamiento verdaderamente libre del derecho a la información y la libertad de prensa, en el proceso democrático donde el ciudadano común debe ser el centro y objetivo del funcionamiento mismo del sistema.

Empero, no se puede desconocer que el destinatario es el hombre común y que este, como parte integrante de la sociedad, debe primero saber y conocer la verdad, formarse luego opinión y hasta verter juicios sobre ello si lo considera necesario.

No siempre ocurre esto; por lo contrario, el proceso es difícil y escabroso. Es cierto que ya no se presentan en el mundo civilizado actos como la irrupción de fuerzas policiales o parapoliciales para tomar un medio de prensa y —con o sin orden judicial, con o sin pátina de legalidad en sus procedimientos— clausurar un medio o ejercer una censura directa.

La heroica recepción jurisprudencial del amparo es una muestra clara de aplicación directa de la Constitución; la efectivización garantista de los derechos fundamentales más allá de la libertad, y por supuesto en el caso concreto la protección del ejercicio de los derechos y libertades de una persona, y desde luego la libertad de la prensa.

No se conocen en los tiempos modernos formas directas y desembozadas de censura por el accionar directo del Poder Ejecutivo, y el bagaje normativo que podía impedir el ejercicio libre, aunque responsable, de la prensa se fue morigerando paulatinamente desde la consolidación del sistema democrático, desde 1983 a la fecha.

Por ello se morigeraron algunas figuras penales y se derogaron otras. Es un proceso plausible.

Es que siempre existieron vanos intentos por regular el ejercicio de la prensa; mas está claro que para proteger los derechos que se ejercen a través de ella no existe otra ley que la libertad, lo que no significa que no existan responsabilidades, sanciones o restauración de derechos lesionados, cuando existen excesos, extralimitación ilegal o hasta la dolosa intención de inferir daño por su intermedio; mas la prensa, en toda la comprensión y latitud de su concepción, debe ser protegida.

Este tema debe ser analizado tomando los derechos de una manera bifronte: por un lado, los derechos del editor, del periodista o de la persona que ejerce el derecho por medio de la prensa; por el otro, del ciudadano que debe tener acceso a la información veraz y responsable, ya que con ella formará su juicio, volcará su opinión, y con ella participará en el proceso deliberativo de una democracia social y participativa.

Expresó con acierto la Corte IDH que “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre” (6).

El ejercicio pleno de derechos genera también responsabilidades, por ello es que las describimos anteriormente; pero esto no mengua el aporte de la prensa libre al funcionamiento institucional claro y con controles sociales ya que es funcional al principio cardinal de la soberanía popular y de la forma republicana de gobierno.

Carpizo (7) señala muy bien que “los medios masivos de comunicación son indispensables a la democracia, pero dentro de un Estado de Derecho que a todos beneficie y a todos obligue”.

No se puede lograr la autonomía de la voluntad sin conocimiento cierto de las cosas y con ello aportar la parte alícuota de cada ciudadano al proceso democrático y ser partícipe de un eslabón de la construcción de la expresión soberana de una sociedad; y la articulación de control social que hace al sistema republicano de gobierno. Estos derechos están en cabeza de toda la sociedad, pero puede en cada caso particular, depende del grado de afectación generar un derecho subjetivo.

Ha sido la propia CIDH que señaló la doble dimensión de este derecho al explicar que comprende “dos dimensiones igualmente importantes y que deben ser garantizadas simultáneamente: una individual y otra social. La primera reconoce el derecho de los individuos a no ser arbitrariamente impedidos —total o parcialmente— de expresar su propio pensamiento. La segunda implica el derecho de todos los miembros de la sociedad a conocer información u opiniones que otros puedan difundir” (8).

El termómetro institucional para medir la temperatura o funcionamiento del Estado de Derecho material de una sociedad pasa por el control de la prensa libre e independiente. A menor control, más libertades públicas; o cuanto mayor control, más restricciones sobre los derechos de los ciudadanos.

El proceso en la Argentina fue plausible pues se derogó la figura del desacato (art. 244, Cód. Penal) para cumplir con el principio que dice: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información” (principio 11 —CIDH— Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión).

Por la ley 26.551, como consecuencia del caso “Kimel”, se modificó la figura penal de calumnias e injurias, donde el marco de libertades se amplió ostensiblemente; no obstante, Basterra señala que la Corte IDH rescata que “la sociedad tiene derecho a no recibir informaciones falsas o sustancialmente cambiadas, de los acontecimientos informados por la prensa” (9).

La CIDH entiende que “la protección al honor, en abstracto, puede considerarse como un fin legítimo. Sin embargo, cuando el aparato represivo del Estado se dirige, por medio de una sanción penal, contra las expresiones sobre asuntos de interés público, la legitimidad de la sanción penal se diluye ya sea porque no existe un interés social imperativo que la justifique, o porque se convierte en una respuesta desproporcionada o, incluso, en una restricción indirecta” (10) y por ello la eliminación de sanciones punitivas es un avance notable, pues impide el mecanismo intimidatorio se dio en llamar “autocensura” ya que se tiene miedo a la prisión o al pago de un supuesto resarcimiento económico por la crítica y ello lleva, naturalmente, a una restricción del derecho.

Aclara bien la Corte IDH que esto “no significa que el honor de los funcionarios públicos no ha de ser protegido jurídicamente, sino que dicha protección debe ser acorde con los principios del pluralismo democrático. La distinción en cuestión no se funda, por lo tanto, en la calidad del sujeto sino en el interés público de sus actividades o actuaciones” (11).

Entiende la CIDH que los llamados delitos contra el honor por parte de los funcionarios eran utilizados de la misma manera que la figura del desacato, para acallar las críticas de la prensa a su actividad. Es que la interpretación del art. 13 de la CADH señala que la lectura y la interpretación de este artículo permiten establecer que la adopción de responsabilidades ulteriores debe fundamentarse en leyes claras y previamente adoptadas, debe perseguir fines legítimos acordes con este artículo y ser necesaria para satisfacer un interés público.

El libre debate democrático y el pluralismo político de una sociedad abierta exigen un margen de tolerancia a la manifestación de ideas, informaciones y opiniones que puedan considerarse ofensivas; particularmente respecto de la función pública y de quienes la ejercen; y, por el contrario, son los funcionarios públicos los que deben excitar el debate, alentar la investigación, promover el control de la cosa pública, ya que con ello se logra mayor transparencia del sistema institucional y merced a tal comportamiento cada funcionario pone a resguardo su honra y honor, caso contrario cuando se lesiona la verdad o el honor queda el recurso de respuesta o replica (art. 14, CADH) para reparar la injusticia que se comete cuando se falsea la verdad o se vierte una opinión subjetiva y equivocada, mas no la prisión o el pago de una indemnización, salvo, claro está que la noticia o la idea publicada o emitida sea dolosa y maliciosamente incierta.

El mecanismo punitivo en el doble sentido, penal y económico, debe ser el caso extremo donde se sancione la malicia o la actitud absolutamente desinteresada del informante con la verdad, con la honra o reputación de una persona, o su intimidad; ya que estos tipos de leyes pueden tener un efecto disuasivo en quienes desean participar en el debate público por temor a acciones judiciales o a las sanciones; particularmente cuando no distinguen entre los hechos y los juicios de valor. La posibilidad de probar la verdad, al transferir la carga de la prueba a quien se manifiesta, no reduce este efecto, especialmente en los casos de los juicios de valor que no admiten prueba.

III. Noticias falsas

Esta última década, sin resignar las premisas antes mencionadas, la doctrina se abocó a analizar la incidencia de los recursos científico-tecnológicos que se manifestaron por el uso de las computadoras que permitieron la transmisión, el almacenamiento y el manejo de la información. Internet y las redes sociales ampliaron la manera de generar y socializar la información que dio en llamarse la sociedad del conocimiento, producto de la revolución tecnológica, generando derechos al usuario. Se transita de una sociedad de la información, con información disponible, organizada, compartible, confiable y necesaria, como fuerza constitutiva en la sociedad, para constituirse como sociedades del conocimiento, que utilizan ampliamente la información para crear nuevo conocimiento” dice Técuatl Quechol (12).

Por ello siempre debe cuidarse la verdad como “la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente”; “conformidad de lo que se dice con lo que se piensa”; “propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna” o “juicio o proposición que no se puede negar racionalmente”; “cualidad de veraz”, dice el Diccionario de la RAE, indispensable para constituir una democracia deliberativa con base en la participación en el proceso democrático por cada ciudadano.

En su contra conspira la posverdad, que tiene como característica la de ser un fenómeno global donde las fronteras entre la verdad y la mentira; entre la honradez y la falta de honradez, la ficción y la no ficción son difusas, se entremezclan a punto tal que una mentira puede ser asumida como verdad.

Este fenómeno se nutre y alimenta de una desinformación producida por una noticia falsa, o parcialmente falsa, y tiene por característica dirigirse a grupos indeterminados, apelando a las emociones; por ello carece de precisión y fundamentación argumentativa. Tiene la característica de inmediatez, urgencia y repetición por varios medios o canales comunicativos; es verosímil (creíble por situaciones o hechos parecidos), por lo que busca generar un estado de ánimo o emocional del cual, por más que se conozca después la verdad, resulta difícil despejar la duda.

La posverdad, como técnica de manipulación, necesita de un ciudadano frágil, desinformado y desinteresado del proyecto colectivo como sociedad o nación y, por supuesto, es funcional para ello que los partidos políticos no cumplan con su misión.

La perversidad de la posverdad es utilizada para conspirar, crear malestar, provocar el recelo o la hostilidad de grupos sociales, para lo que se recurre a las fake news o noticias falsas y engloba a “los contenidos intencionalmente engañosos publicados para obtener provecho o por motivos políticos, bajo la forma de información legítima y acorde a los hechos” (13).

III.1. La forma de producción del contenido falso

A sabiendas se emiten y difunden: a) noticias fraudulentas para obtener un provecho para beneficiarse por motivos financieros, particularmente para beneficiarse de la publicidad online; b) noticias fraudulentas por motivos políticos, financiados o distribuidos por ciudadanos individualmente o como parte de movimientos u organizaciones, con el fin de apoyar un partido político, un candidato o una ideología; c) desinformación proveniente del gobierno, financiados o distribuidos por el sector estatal o grupos afines; y d) las teorías conspirativas, vale decir, noticias falsas que son consideradas verdaderas por quienes las inventan, pero cuyo grado de verificabilidad es nulo (14).

Como mencionamos antes, algunas conductas distorsivas emitidas por la prensa son pasibles de ser sancionadas, pero otras todavía no tienen la regulación necesaria y demanda un debate profundo a fin de salvaguardar no solo el principio cardinal de la libertad de información, a publicar por la prensa las ideas sin censura previa, etc., sino también a respetar los llamados derechos informáticos que algunos creen conforman una nueva generación de derechos, aunque no estemos de acuerdo con tan singular teoría.

Reiteramos que tales derechos son tutelados por los arts. 14, 32 y 75, inc. 22, de la CN; ya que la CADH lo reconoce en el art. 13; en tanto en el art. 19 de la DUDH se produce similar resguardo, al igual que en el art. 19 del PIDCyP, como así también en el art. 13 de la CDN.

Empero la legislación ordinaria local parece insuficiente para repeler las injurias o las difamaciones vertidas por proveedores de fake news, dado que esta operación fraudulenta puede ser concebida y desarrollada fuera de nuestro territorio, o también difícil de encontrar el centro de difusión originario.

Las llamadas redes sociales, como Twitter, que surgió en el año 2006 como una red de comunicación entre amigos para comunicar instantáneamente una noticia o hecho, se extendió de manera inconmensurable, que confía en su autorregulación y el control posterior del contenido. El medio, idóneo para la difusión de ideas, carece de un filtro que detecte lo procaz, lo injuriante, lo calumnioso o lo falso.

Google, como buscador capaz de organizar información y hacerla universalmente accesible y útil, se apoya en un algoritmo neutro que determina cada hecho, noticia o imagen que aparece ante la búsqueda del usuario, pero es insuficiente o no tiene capacidad para detectar las noticias falsas; empero, se preocupó por difundir las políticas de su contenido para alertar a sus usuarios y, más allá de la transparencia y los nobles propósitos, no logra impedir que se filtren noticias falsas.

Facebook, como red social que articula más personas que cualquier otra plataforma de red social, permite la circulación de fake news por la comunicación entre usuarios, agravado por su elevado número de asociados pues es un mecanismo apto para compartir información en forma dinámica, actual y fácil.

Las empresas titulares de estos servicios han efectuado ingentes y apreciables esfuerzos por quitar el contenido falso; ora de personas, ora de noticias, etc.; y también quitar información que puede ser lesiva, obscena o falsa con un rigor en la política de que condiciona al usuario a las normas comunitarias de los integrantes de la red social como también en los contenidos que, se advierte, serán condicionados, prohibidos o declarados inaceptables, siendo un modo de declarar como “spam” noticias que atenten contra la integridad y autenticidad o expresen representaciones engañosas.

En este ámbito de la comunicación se depende de la formación del usuario, como también de la autorregulación de las empresas que sostienen las redes sociales.

Dice Sbdar que regular las fake news resulta “un desafío, pues es necesario identificar los cientos de casos posibles: plataformas digitales construidas ex professo, replicadores acríticos, redes sociales que brindan información a empresas, entre otras construcciones posibles, con una lógica mercantil incluso para los casos de manipulación electoral” (15).

En lo que gravita notoriamente es en las campañas electorales o los procesos políticos, donde se utilizan plataformas de comunicación para difundir noticias falsas y así poder incidir y gravitar sobre el electorado, para ello se recurre también a otros medios de comunicación como el WhatsApp que permiten la difusión sin control de estos a modo de caricatura (memes).

El mecanismo de autorregulación y las sanciones económicas que se imponen en otras latitudes con regulaciones preventivas son demostrativos de la magnitud del problema advertido en julio del 2018 por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

Esta situación se suma a una suerte de inconsciente colectivo, más propio de la psicología social: pretendemos creer (y creemos que sabemos) y entonces cuestionamos todo; hasta lo evidente, sumado a que somos presa fácil de las noticias falsas, pues “la verdad es lo que queremos creer que es cierto, lo que nos conviene o lo que les conviene que creamos. Este juego de palabras es un círculo que solo se rompe si reflexionamos y tenemos instituciones que tengan el prestigio suficiente para que podamos discutir críticamente lo que nos presentan los medios” (16).

La búsqueda de la verdad

Estamos convencidos de que este proceso se revierte si se fortalece al ciudadano, y si a este le dan las herramientas necesarias para: a) lograr una información verdadera; b) producir una información veraz; y c) colaborar aportando la verdad al proceso democrático y deliberativo, y no mediante regulaciones que restrinjan la libertad de prensa.

Ahora bien, las empresas de medios de comunicación, de plataformas digitales, de medios de vinculación social (redes sociales), como el Estado mismo (siempre a través del gobierno de turno), deben entender que la libertad se obtiene con la verdad, permitiendo el intercambio de información y no pretendiendo tener el monopolio de una información, o peor aun difundiendo una noticia falsa.

Este desafío se soluciona, como toda crisis, saliendo para adelante, superando las contingencias: el camino es fortalecer al ciudadano, permitiendo elaborar un juicio crítico.

El Estado debe entender que debe garantizar la pluralidad, la diversidad e impedir los monopolios que restringen la verdad, reglamentar y democratizar la pauta oficial de publicidad, así como tener una agencia estatal dirigida por técnicos que no ejerzan tendencia política en contenidos o preferencias de medios (17).

Los medios de comunicación deben saber que son titulares de derechos de una libertad preferida pero que no tienen la omnipotencia de difundir lo que quieren sino la verdad, sin lesionar el honor o la moral, y sin injerencias abusivas sobre la privacidad de las personas que afecten la protección que les otorga a estos el principio de reserva (art. 19, CN).

Encontramos la solución en lo que determina el art. 14 de la CADH, el derecho de réplica, como una acción amplia y que contribuya a la formación de la verdad sobre la realidad de los hechos; dicho artículo expresamente dispone: “Derecho de Rectificación o Respuesta: 1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

“2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

“3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”.

La epopeya del reconocimiento operativo de tal derecho se dio en 1993 (antes de la reforma constitucional de 1994) donde se estableció el estándar que 1) los tratados tienen rango superior a la ley; 2) los derechos son operativos al estar reconocidos 3) la protección amplia a través del amparo de la verdad, repeler la injuria o calumnia y no lesionar el honor, dándole al amparo promovido una naturaleza de “acción popular” (18).

En efecto, en el caso “Ekmekdjian, Miguel Á. c. Sofovich, Gerardo y otros”, sentenciado el 07/07/1992, la CS (19), le otorgó una legitimación amplísima a la pretensión articulada por este derecho que se conquistó merced a la tesonera actitud del recordado profesor Miguel Ekmekdjian, luego morigerada en el precedente “Petric, Domagoj c. Diario Página/12”, del 16/04/1998 (20).

En acertada glosa de aquel fallo decía Gelli que “desde luego, si de lo que se trata es de responder sobre hechos, el límite de la respuesta será preciso y el equilibrio entre la dimensión personal y social del derecho se mantendrá. Pero, franquear la línea de los hechos y trasladar las razones justificatorias de la doctrina de la real malicia al derecho de rectificación o respuesta altera la garantía de la prensa libre en una sociedad democrática.

“En efecto, la doctrina de la real malicia tiene una función social: evitar la autocensura y, por esa vía, facilitar el control político. En cambio, exorbitar la rectificación o respuesta puede acarrear el efecto contrario: neutralizar la disidencia desde que, en cambio, de operar como un escudo protector contra el control estatal, impone una carga adicional y transforma a la rectificación o respuesta en réplica ideológica. Ese desborde, estimo, no se compadece con la libertad expresiva garantizada en la Constitución Nacional” (21).

El derecho de réplica, rectificación o respuesta, desde nuestra visión tiene determinadas formas: rectificación es la actividad tendiente a demostrar que un hecho histórico difundido es falso, distorsionado e inexacto, sea que involucre lugares, personas o cosas. El afectado tiene pleno y total derecho a hacer rectificar por el mismo medio y de la misma forma y proporción lo que se difundió falsa o erróneamente en ese medio. “No es otra cosa que buscar que la noticia o información esté reducida y circunscripta a la conveniente exactitud los dichos o hechos que se le atribuyen a una persona” (22).

La respuesta fue un derecho/deber que algunos creen ver en el derecho romano, el ius respondi, como prerrogativa de los jurisconsultos encumbrados, lo que ulteriormente se conoció en la Francia como el droit de réponse, modelo que adoptó Bélgica.

En Francia, a comienzos del siglo XIX se instauraron los derechos de rectificación para proteger a los funcionarios de los ataques de la prensa, dándoles a estos la posibilidad de aclarar, desde su punto de vista, los hechos que los involucraban, y en 1822 la Ley de Represión de los Delitos de Prensa, donde se consagraba el derecho de respuesta y daba la posibilidad a los ciudadanos particulares en caso de que estos argumentaran ser víctimas de difamación o vieran afectados su honor o reputación por la prensa (23).

Es también una obligación impuesta a los representantes como una forma de rendición de cuentas, tal como lo recepta el art. 6º in fine de la Constitución de la provincia de Corrientes (24).

Este concepto comprende una estricta protección legal de la persona contra la publicidad de datos o de actos personales que se ponen en conocimiento del público, sin noticia o permiso de la persona afectada (25).

La réplica tiene su fundamento en la afectación sobre la honra, los aspectos más salientes y fundamentales, que el sujeto afectado las considera particularmente agraviantes para la conformación de su personalidad moral y que integra su reputación personal.

Rivarola Paoli considera que el alcance del derecho, en esta modalidad, debe extenderse también a los agravios o “ataques contra opiniones o creencias esenciales de una persona, sus opiniones que perfilen y definan su personalidad y respondan a la escala axiológica normal y que tales ataques se efectúen con medios injustos y razonables” (26).

La réplica siempre es más amplia y lo que no se puede proteger por medios jurídicos, pues no enerva derechos subjetivos reconocidos al peticionante, debe ser responsabilidad de la sociedad democrática por otros medios no punitivos.

El mecanismo de protección

Es la búsqueda de la verdad —como expresión material y concreta del derecho a informar lo que interesa— y para ello el derecho de réplica o de respuesta es indispensable para construir el juicio de la verdad sobre el que se edifica el derecho a la información.

Siempre debe primar que el medio de difusión acepte, tolere y brinde la posibilidad de buscar la verdad y producir el intercambio de opiniones, más aún cuando se da la situación de error, inexactitud histórica o agravio a una persona en su honor y otros derechos.

Ahora bien, la acción en estos tiempos no debe ser el amparo como se proponía (27) en otros tiempos, sino la medida autosatisfactiva, el recurso sencillo, rápido y directo; porque la verdad a la que se rehúye es la mentira que se instala.

La acción de tutela urgente de la medida autosatisfactiva implica equidad y equilibrio entre los derechos fundamentales en juego (verdad sobre los hechos, tutela del honor o protección de la intimidad) por un lado, y la libertad protegida de la libertad de prensa y difundir por ella las ideas sin censura previa.

Este concepto comprende una estricta protección legal de la persona contra la publicidad de datos o de actos personales que se ponen en conocimiento del público, sin noticia o permiso de la persona afectada (28).

El ordenamiento jurídico provee, por este medio, una solución ante la noticia falsa. Para ello hay que dar efectividad al derecho de réplica y regular el mismo más allá de la oposición manifiesta de los grandes medios y del gobierno, siempre proclive a manipular la información mediante mecanismos de control directo o indirecto (órganos y publicidad estatal).

Es fortalecer al ciudadano, armarlo en defensa de sus derechos y poner la garantía de los derechos en manos del Poder Judicial que así se legitima como actor democrático, por cuanto realiza y hace realizar los mandatos constitucionales.

La vía idónea es la medida autosatisfactiva, dada la dinámica y frenética actividad de los medios —y su gravitación e incidencia— sobre órganos de gobierno, en particular, el Poder udicial. Es reconocer que tal herramienta judicial es el “recurso sencillo y rápido” que señala el art. 25 (29) de la CADH, en armonía con el art. 2º del PIDCyP, garantía que goza de la operatividad que dispone el art. 75, inc. 22, de la CN.

Las características básicas de las medidas autosatisfactivas siempre son: la urgencia —pudiendo disponerse inaudita parte— y de ejecución inmediata, como su carácter autónomo.

La urgencia es solución rápida a situaciones conflictivas que requieren inmediatamente una decisión jurisdiccional, dada la afectación cierta y notoria de un derecho fundamental gravemente lesionado, más allá de la causa o razón.

Debe existir una fuerte probabilidad de que la petición esté fundada en un derecho fundamental afectado por la flagrante ilegalidad del hecho que lo produce; en el caso de quien difundió la noticia inexacta o agraviante, con la clara demostración del perjuicio concreto, que es evidente.

La naturaleza del medio comisivo tanto como la producción del daño tornan innecesaria la acreditación de otro remedio procesal más idóneo que esté fundado en la urgencia, por ello se infiere que decisión judicial que la adopta no puede admitir recurso con efecto suspensivo ni incidente que pueda suspender su ejecución.

De allí que “la autonomía de las medidas autosatisfactivas es la segunda gran característica que, a diferencia de la primera, constituye la principal distinción entre ellas y las medidas cautelares que, como es sabido, son siempre instrumentales de un proceso principal. La medida autosatisfactiva se agota en sí misma, resuelve la situación conflictiva urgente de manera definitiva —de ahí el nombre de “autosatisfactiva”— por lo que su eficacia no queda condicionada al resultado de un proceso posterior que no existe”, dice con acierto Picó I Junoy (30).

Con ello se protege al ciudadano; se cuida la verdad y se tutela el honor, los que siempre son lesionados por noticias arteras, tendenciosas o falsas.

Son los titulares de los poderes salvajes (aquellos que con poder económico actúan al margen de la ley), por un lado, por el otro el gobierno, cualquiera sea su ocupante provisorio, quienes pueden afectar directa o indirectamente el derecho a la información veraz y objetiva cuyo titular es la sociedad en su conjunto o un derecho subjetivo en particular que afecte a un ciudadano. Es grave cuando la puja entre ellos tiene como escenario la sociedad pues el daño colectivo es inconmensurable ya que la fake new (noticia falsa) se torna común y corriente. La sociedad, cual teatro de operaciones, es la víctima, además del afectado directo.

Es la expresión de la llamada crisis de la democracia por “arriba” como dice Ferrajoli, que se genera por el patrimonialismo que es la confusión entre la “esfera pública y esfera privada, o sea, entre poderes políticos y poderes económicos (…) por la estrecha alianza entre poderes políticos públicos y poderes económicos privados y por la sustancial subordinación de los primeros a los segundos. Bajo este aspecto los conflictos de intereses, en las formas de la corrupción o del intercambio político con los lobbies corporativos y, sobre todo, con los medios de comunicación son hoy fenómenos endémicos en todos los ordenamientos democráticos, en los que resulta cada vez más fuerte la relación entre dinero, información y política”, todo a expensas de los derechos de la sociedad que se dice representar” (31).

Siempre la solución será mantener inalterable la letra, pero también el espíritu de la Constitución y de la ley, como también fortalecer al ciudadano.

Un proverbio africano dice: “cuando los elefantes se pelean, el que pierde es el pasto”, válida metáfora para entender que medios de comunicación concentrados y gobierno no quieren fortalecer al ciudadano sino defender sus respectivos intereses. Así no se construye una sociedad democrática en cuanto que una noticia falsa que se instala y difunde siempre será la verdad que no se conocerá nunca, o se conocerá muy tarde y allí la reivindicación será post mortem de los derechos humanos más elementales.

Evitar males mayores

Se ha dicho, en algunos casos con razón, que los medios de comunicación y las redes sociales actúan sobre el Poder Judicial y a caballo de la posverdad y con alguna verosimilitud en los hechos socavan la decisión de un tribunal, generando un condicionamiento a su decisión que debe ser siempre fundada —máxime en materia penal— sobre la veracidad de los hechos y sobre su irrefutabilidad mediante pruebas incontrovertidas, para emitir un decisorio conforme al ordenamiento jurídico vigente.

El poder de los medios, ayudado por este fenómeno social, necesita de un juez o tribunal permeable a los condicionamientos; no obstante, el resguardo de las garantías funcionales (inamovilidad en el cargo e intangibilidad en sus remuneraciones) y que el justiciable acuda a la inhibición o la recusación como mecanismos para garantizar la imparcialidad de sus decisiones. Estas formas y modos de garantizar la independencia de su actuación ceden ante la presión mediática o del gobierno.

Por ello es imperioso fortalecer las garantías. La ley, el proceso y el juez, revestido, además, de las garantías funcionales de imparcialidad, permiten garantizar los derechos humanos que las impunidades de la mentira lesionan, restringen, alteran o amenazan. Para ello también es imprescindible que existan políticas públicas orientadas en el sentido tuitivo de la verdad apoyado en un sistema de justicia ágil y dinámico.

Lejos de buscar fortalecer al ciudadano en el proceso democrático en busca de la verdad de los hechos, sobre todo en la rendición de cuentas de la labor de los funcionarios públicos, se recurre a la desmesura del mismo modo que resultan criticables los mecanismos de las fake news o la manipulación de la información que genera la posverdad.

Se busca incidir gravemente sobre el Poder Judicial, aduciendo la nomenclatura bélica del lawfare por parte de figuras políticas cercanas a un gobierno, cuando no figuras de la oposición que, con base en hechos inciertos o parcialmente exactos, promueven denuncias falsas o carentes de sustento jurídico de relevancia.

Es un juego macabro que toma por asalto al Poder Judicial y condiciona la democracia constitucional, pues es el último refugio de los derechos fundamentales. Es este donde se legitima el debido proceso constitucional mediante la satisfacción de las garantías y no debe ser el escenario de disputa de los poderosos.

Se condiciona o censura al Poder Judicial, mientras que so pretexto de la legitimación u otra verdad se levantan tribunales populares con marcada identificación y parcialidad, además de una ilegalidad manifiesta.

Ambos comportamientos son censurables y condenables.

Es reprochable que estos “tribunales éticos” de la verdad, como modo de combatir el lawfare, oficien de presión al Poder Judicial como una suerte de moderna inquisición que controla a este por quienes se creen depositarios de la verdad revelada. Son vulgares comisiones especiales que ponen en vilo al Poder Judicial y se alzan contra el mandato del art. 18 de la CN.

Tampoco se sanciona con severidad las denuncias falsas o la proliferación de fake news que son estimuladas por grandes medios, sectores con intereses creados o sectores políticos —opositores u oficialistas—, en cuanto menoscaban o manipulan la verdad.

Se busca la impunidad por medio de sufragio. Algunos funcionarios electos para ejercer cargos públicos adquieren una tutela que los ponen al margen de la investigación de hechos que se deben fundar en la verdad de lo acontecido. Se evade la sanción, por la inmunidad de “proceso” ya que no se investiga si tales hechos violaron o no la ley vigente, sobre cuya obligación de acatar y cumplir no quedan dudas.

Merece la enérgica condena también la celeridad de un proceso donde la verdad procesal y la verdad material se soslayen, motivados por un proceso político y social que emite un juicio provisorio, parcialmente fundado en hechos sesgados y tendenciosamente expuestos para gravitar sobre el Poder Judicial.

La verdad no se legitima de otra forma que no sea descubriéndola mediante mecanismos previstos en la ley, con carácter de irrefutabilidad para fundamentar un castigo; de lo contrario volvemos a la Inquisición.

El camino es fortalecer al ciudadano, dotándolo de herramientas como la acción mencionada para que pueda demostrar la verdad y con ello formar una opinión libre. Se requiere una información veraz y objetiva.

Una democracia constitucional de matriz deliberativa tiene como contraseña de entendimiento el cumplimiento de la Constitución, se nutre con el diálogo y se fortalece con la participación del ciudadano en el proceso democrático; para ello es indispensable la verdad, base de todo consenso mínimo y edificante.

De lo contrario el árbol siempre tapará al bosque. El ciudadano es el titular de la parte alícuota de la soberanía popular, cuyo titular colectivo es el pueblo, no un gobierno ni sectores concentrados de poder económico.

(1) RAMÍREZ ROA, Luis A., “Debido proceso y derecho a la verdad como defensa de los Derechos Humanos”, en AA.VV., Las garantías constitucionales y convencionales, aplicadas al proceso, Ed. Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Managua, 2017, p. 232.

(2) Res. 65/196 del 21/12/2010, aprobada por la Asamblea General, en la 71ª Sesión Plenaria de la ONU.

(3) VANINETTI, Hugo A., “Las noticias falsas (fake news) y la libertad de expresión en internet”, LA LEY, 2019-A, 924.

(4) BASTERRA, Marcela, “Derecho a la información y a la libertad de expresión”, LA LEY, 2011-D, 794.

(5) BIANCHI, Alberto B., “Control de constitucionalidad”, Ed. Ábaco, Buenos Aires, 1992, p. 484.

(6) Corte IDH, “La colegiación obligatoria de periodistas”, opinión consultiva OC-5/85 del 13/11/1985, párr. 70.

(7) CARPIZO, Jorge, “Los medios masivos de comunicación y el estado de derecho, la democracia, la política y la ética”, Asociación Arg. Dcho. Constitucional, 167, año XVI, p. 6.

(8) “La libertad de expresión en la jurisprudencia de la CIDH”, Asociación por los Derechos Civiles, p. 14, www.adc.org.ar, documento elaborado por el equipo de trabajo del Programa sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

(9) BASTERRA, Marcela, ob. cit.

(10) CIDH, informe anual 2002, nota 13, cap. V, párr. 23.

(11) Corte IDH, 02/07/2004, “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, serie C 107, párr. 129.

(12) TÉCUATL QUECHOL, María Graciela M., “La información: entre la verdad y la posverdad”, en MORALES CAMPOS, Estela (coord.), La posverdad y las noticias falsas: el uso ético de la información, (coord.), Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México 2018, p. 37.

(13) Ibid.

(14) MELO, Verónica E., “La inmunidad de los proveedores de servicios de internet (isp) ante el fenómeno de las fake news”, RCyS 2020-I, 3.

(15) SBDAR, Claudia, “¿Fake news?”, LA LEY, 2019-B, 1216.

(16) Ibid.

(17) Lo desarrollamos ampliamente en AQUINO BRITOS, Armando — BRAILLARD POCARD, Pedro, “El derecho de réplica, rectificación o respuesta”, Librería de la Paz, 2013.

(18) QUIROGA LAVIÉ, Humberto, “Ha nacido el amparo colectivo con motivo del derecho de réplica”, LA LEY, 1992-D, 879.

(19) Fallos 315:1492.

(20) Fallos 321: 885 (1998).

(21) GELLI, María Angélica, “El caso ‘Petric’ ¿valor agregado de la rectificación o respuesta?”, LA LEY, 1998-F, 53.

(22) AQUINO BRITOS, Armando — BRAILLARD POCARD, Pedro, ob. cit., p. 167.

(23) Ver ROSAS MARTÍNEZ, Alejandro, “¿Derecho de rectificación, derecho de respuesta o derecho de réplica?”, 03/06/2011, Biblioteca Jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

(24) Constitución de Corrientes. Art. 6º.— La libertad de la palabra hablada y escrita es un derecho. Toda persona puede ilimitada y libremente, en cualquier forma, manifestar sus ideas y opiniones, examinar y censurar la conducta de los poderes y funcionarios públicos, pero será responsable del abuso que haga de esta libertad. No se dictarán leyes ni medida alguna que restrinjan el ejercicio de aquella y en las causas a que diera lugar su abuso, se admitirá la prueba, siempre que fuese el injuriado un funcionario o empleado público. Es obligación de los funcionarios o empleados públicos, acusar toda publicación en que se les imputen faltas o delitos cuya averiguación interese a la sociedad (destacado nos pertenece).

(25) EKMEKDJIAN, Miguel A. — PIZZOLO, Calógero, “Hábeas data: el derecho de la intimidad frente a la revolución informática”, Ed Depalma, Buenos Aires, 1995, p. 8.

(26) RIVAROLA PAOLI, Juan Bautista, “Derecho de Información”, Intercontinental Editora, Asunción, 1995, p. 131.

(27) Ley 5855 de la provincia de Corrientes, cuyo art. 1º dice: “Toda persona que por cualquier medio de comunicación masivo, sea lesionada públicamente, en su reputación, honra, vida privada, familiar; o bien mencionada por información errónea, tendrá derecho a que en forma gratuita y por el mismo medio en que se haya difundido la información o efectuado la referencia que se juzga lesiva o incierta, a que se publique o difunda su réplica, rectificación y/o defensa a tal información”.

(28) EKMEKDJIAN, Miguel A. – PIZZOLO, Calógero, ob. cit., p. 8.

(29) CADH, art. 25, Protección judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

(30) PICÓ I JUNOY, Joan, “De las medidas cautelares a las medidas autosatisfactivas, ¿un avance del derecho procesal?”, Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía, 2001, ps. 1468 y ss.

(31) FERRAJOLI, Luigi, “Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional”, Ed. Trotta, Madrid, 2011, p. 53.