Gobierno habilitará el transporte de pasajeros entre pueblos no críticos y seguirá restringido entre localidades críticas y no críticas

Gobierno permitirá el transporte de pasajeros entre localidades no críticas con cumplimiento de protocolos sanitarios. Sin embargo, no podrá haber transporte entre localidades críticas y no críticas.

El equipo de Gobierno Provincial sigue trabajando en la identificación y separación de localidades en críticas y no críticas, que permitirá la reactivación paulatina de ciertas actividades, siempre y cuando se sigan teniendo en cuenta criterios de bioseguridad e higiene. Entre estas actividades, se ejemplificó, las obras o construcciones privadas puedan reanudarse.

“Esto genera empleo y permite que albañiles, gasistas, obreros puedan volver a tener ingresos y desde el gobierno provincial, aspiramos a que el Chaco tenga empleo, que produzca y exporte y una de las cuestiones que necesitamos rápidamente es volver a la cadena de empleo, sin perder de vista el contexto en el que estamos”, afirmó.

Siguiendo con la clasificación, en las “no críticas” se encuentran las ciudades de “riesgo moderado” que presentan casos activos de coronavirus pero son de baja densidad poblacional y las de “riesgo leve” aquellas localidades sin casos activos de COVID-19 pero con alta circulación o grandes conglomerados.

En estas ciudades se implementará la cuarentena focalizada. Es decir, que se mantiene el aislamiento preventivo obligatorio sólo para las personas que forman parte de los grupos de riesgo. Las actividades comerciales, industriales, de construcción y productivas se habilitarán con protocolos sanitarios sujetos a la debida fiscalización local respecto de las medidas sanitarias. Los municipios podrán disponer la habilitación de actividades bajo protocolos sanitarios.

También, los municipios podrán disponer de la habilitación de áreas de administración pública bajo fiscalización y control local, cumplimentando los mismos parámetros que los establecidos para actividades comerciales. Además se permitirá el transporte de pasajeros entre localidades no críticas con cumplimiento de protocolos sanitarios. Sin embargo, no podrá haber transporte entre localidades críticas y no críticas.