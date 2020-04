Cuarentena focalizada en Chaco: cómo serán las medidas en las localidades críticas y no críticas

En las localidades críticas, se mantendrá el aislamiento obligatorio para toda la comunidad y la restricción de circulación, junto a las medidas actualmente vigentes. En las no críticas se mantendrá el aislamiento preventivo obligatorio sólo para las personas en grupos de riesgo, y se podrá circular. También se reactivará la actividad estatal y comercial con protocolos sanitarios.

En conferencia de prensa vía streaming, el gobernador Capitanich definió cuarentenas focalizadas con medidas específicas según localidades clasificadas por riesgo, en lo que se denomina como cuarentena focalizada, y con disposiciones específicas según la clasificación.

Para clasificar a las localidades como “críticas” se tuvieron en cuenta tres factores: son de gran densidad poblacional, tienen casos activos y circulación viral, comunitario o de contacto de COVID-19. En Chaco las ciudades críticas son: Resistencia, Puerto Bermejo, Las Palmas, Isla del Cerrito, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas.

En estas se mantiene el aislamiento obligatorio para toda la comunidad, se continúa con la restricción de circulación respetando las restricciones horarias, la reducción del transporte público y las medidas de circulación vehicular por día y alternancia de acuerdo al número de dominio de los vehículos establecidas por el Decreto N° 488/2020. Así como también la cantidad de personas transportadas.

Se continuará con la aplicación de protocolos estrictos para circulación en el micro y macrocentro de dichas ciudades y para el funcionamiento de actividades permitidas a través de las medidas que al efecto establezcan las autoridades correspondientes. Así como se dispone la continuidad de la alarma sanitaria y prohibición de circulación a partir de las 21 horas.

Disposiciones en localidades no críticas

En las localidades no críticas se implementará la cuarentena focalizada. Es decir, que se mantiene el aislamiento preventivo obligatorio sólo para las personas en grupos de riesgo.

Las actividades comerciales, industriales, de construcción y productivas se habilitarán con protocolos sanitarios sujetos a la debida fiscalización local respecto de las medidas sanitarias. Los municipios podrán disponer la habilitación de actividades bajo protocolos sanitarios.

Los municipios podrán disponer de la habilitación de áreas de administración pública bajo fiscalización y control local, cumplimentando los mismos parámetros que los establecidos para actividades comerciales.

Además se permitirá el transporte de pasajeros entre localidades no críticas con cumplimiento de protocolos sanitarios. Sin embargo, no podrá haber transporte entre localidades críticas y no críticas.

Las localidades no críticas, pero de riesgo moderado por presentar casos activos pero baja densidad poblacional son: Makallé, Margarita Belén y Charata.

Las localidades de riesgo leve, sin casos activos pero con alta circulación o grandes conglomerados son: Villa Ángela, Quitilipi, Machagai, Puerto Tirol, La Leonesa, Colonia Benítez, Basail, Las Breñas, Juan José Castelli, General San Martín y Sáenz Peña.

Las localidades de riesgo bajo, sin casos y de baja densidad poblacional son: La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Samuhú, Enrique Urien, Coronel Du Graty, Santa Sylvina, Chorotis, Las Garcitas, Capitán Solari, Colonia Elisa, Presidencia De la Plaza, Villa Berthet, La Verde, Lapachito, La Escondida, Laguna Blanca, Colonias Unidas, Colonia Popular, Puerto Eva Perón, General Vedia, Cote Lai, Charadai, Corzuela, General Pinedo, Gancedo, General Capdevila, Hermoso Campo, El Sauzalito, Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, El Espinillo, Villa Río Bermejito, Miraflores, Tres Isletas, Colonias Unidas, Pampa del Indio, Presidencia Roca, Laguna Limpia, Ciervo Petiso, Pampa Almirón, La Eduvigis, Taco Pozo, Los Frentones, Pampa del Infierno, Concepción del Bermejo, Avia Terai, Napenay y Campo Largo.