Gobierno provincial prepara un centro de atención no hospitalaria en el club Sarmiento

Estará habilitado, en caso de que el sistema sanitario esté sobrecargado, para atender pacientes de coronavirus con síntomas leves, o pacientes asintomáticos que no requieran internación para que puedan cumplir allí el aislamiento. También se instalaría otro espacio de iguales características en la cancha de básquet del Hospital Perrando.

El Gobierno del Chaco prepara un centro de atención no hospitalario en las instalaciones del Club Atlético Sarmiento (C.A.S). El mismo podrá albergar, en principio, a 25 pacientes con COVID-19 de baja complejidad. El centro de atención se suma a los otros 15 centros y hospitales de campaña que el gobierno provincial prepara junto a los municipios.

El centro de atención no hospitalaria del Club Sarmiento estará destinado a pacientes de coronavirus que no requieran internación. Es decir, quienes presenten sintomatología leve, o quienes no presenten síntomas pero tengan resultado positivo y no cuenten con un lugar adecuado para cumplir el aislamiento. Será habilitado en caso de que el sistema sanitario esté sobrecargado y, de ser necesario puede albergar hasta 50 personas.

El doctor Agustín Biolchi, perteneciente al equipo asesor del Ministerio de Salud de la Nación destacó el trabajo que se viene realizando con el Ministerio de Salud Pública de la provincia.“Si la situación epidemiológica se vuelve crítica y los hospitales y centros de salud no pueden contener a la población, solamente en ese contexto se pondrán en funcionamiento estos centros” aseguró.

Biolchi señaló que los pacientes que estén en este lugar, recibirán asistencia alimentaria, provista en conjunto con el Ejército, y serán atendidos con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad correspondientes, y atención durante las 24 horas; pero que al cumplir el aislamiento, regresarán a sus hogares.

15 municipios con salas extra-hospitalarias y hospitales de campaña

El centro del Club Sarmiento se suma al trabajo de 15 municipios chaqueños que están preparando salas extra-hospitalarias y hospitales de campaña para atender pacientes con COVID-19 leves o moderados.

Con aproximadamente 200 camas ubicadas en clubes, polideportivos y centros comunitarios, la estrategia sanitaria será monitoreada por el Ministerio de Salud Pública de la provincia, para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad vigentes.

Los municipios son: General San Martín, Charata, Fontana, Barranqueras, Ciervo Petiso, Pampa del Indio, Samuhú, Presidencia Roca, Makallé, Misión Nueva Pompeya, General Pinedo, San Bernardo y Tres Isletas. Todos ellos avanzaron en el sistema de ampliación de la capacidad de camas y atención al sistema sanitario.