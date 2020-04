Más de 14 mil casos de dengue fueron confirmados en el país desde agosto de 2019 hasta abril

La curva de casos muestra un ascenso desde la primera semana de enero de este año y en particular desde febrero a expensas de todas las provincias en brote, a excepción de Misiones que registraba brote desde noviembre de 2019.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que entre agosto de 2019 y la segunda semana de abril fueron confirmados 14.237 casos de dengue y reveló que en el último mes las localidades más afectadas eran la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Jujuy y Chaco.

De acuerdo al Boletín Epidemiológico, en Argentina se reportaron 39.573 casos con sospecha de dengue u otros arbovirus, de los cuales 14.237 resultaron confirmados o probables para dengue.

El número acumulado de notificaciones hasta el momento para esa temporada 2019/2020 “es entre 7 y 8 veces superior a lo notificado en las temporadas 2018/2019 y 2017/2018 respectivamente, para el mismo período”, remarcó hoy el último Boletín Epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud.

De los 14.237 casos confirmados, 11.297 no presentaron registro de antecedentes de viaje en 17 provincias, mientras que 2.945 casos habían estado de viaje en zonas con circulación viral fuera de la jurisdicción de residencia, señaló el Boletín Epidemiológico.

Además, reportó que se registró en diferentes sitios del país la presencia de 3 serotipos: el 62 % correspondió a DEN-1, 36% a DEN-4 y 2% DEN-2.

En las últimas tres semanas epidemiológicas, las jurisdicciones que reportaron el mayor número de casos fueron la Ciudad de Buenos Aires, con 3.449 y 37 casos en investigación; las provincias de Buenos Aires, con 2.565 casos y 385 en investigación; Santa Fe, 967 casos con 114 en investigación; Salta, con 744 y 164 en investigación; Jujuy con 713 casos y 100 en investigación y Chaco con 761 y 19 en investigación.

El Boletín indicó que se vieron afectadas 319 localidades por brotes de dengue, número que incluye a varias comunas porteñas.

En la presente temporada, según el documento, se registraron 25 personas fallecidas con sospecha de dengue hasta el 4 de abril de 2020.

De los 25 fallecidos notificados, 10 registraron pruebas positivas para dengue, 3 mujeres y 7 varones de entre 14 y 87 años.