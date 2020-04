Sàenz Peña: Investigan la muerte de un joven en el Bº Santa Mònica

El joven fue encontrado al costado de la calle, sin la motocicleta en la que había salido de su domicilio.

En la madrugada de este sábado, a horas 03:35 se tomo conocimiento que en calle 41 entre calle 20 del Bº Santa Mónica, un masculino estaría recostado sobre la cinta asfáltica.

Constituido Móvil constato veracidad observando que el mismo estaba inconsciente, se solicito asistencia médica, arribando la ambulancia quien lo traslado al nosocomio local y minutos más tarde consigna policial del hospital informa el deceso del joven, quien en vida fuere G. J. E. de 32 años domiciliado en Bº Obrero.

Sobre cinta asfáltica se encontraba marca de sustancias color negro (aceite) y mancha de vómito. Efectivos , entrevisto a un joven de 22 años domiciliado en el Bº Santa Mónica, el mismo manifestó que circulaba por calle 41 cuando observo a una persona recostada a mitad de la calle, al acercarse constato que se trataba de su amigo G. J. E., quien estaba inconsciente y parecía que había vomitado, inmediatamente solicito ayuda a vecinos, quienes lo movieron hasta la vereda, asimismo agregaron que G. aparentemente se trasladaba en motocicleta marca CORVEN cc 125cc c/rojo, la cual no se hallaba cuando lo encontraron.

Tras investigaciones del hecho , efectivos se entrevistan con el padre del occiso quien adujo, que su hijo habría salido horas 21:00 aproximadamente de la noche del viernes , a bordo motocicleta color roja 110, por ello se comenzaron tareas investigativas fines de dar con el rodado, y dar con quien o quienes cometieron el hecho; es así que esta instancia mediante trabajo de campo y de averiguaciones practicadas, se establece que una motocicleta de similares características a la mencionada por padre del occiso, estaría siendo ofertado para la venta en el citado barrio, por ciudadano conocidos como Elian. y Pitu. domiciliados inmediaciones, que con datos aportados comisión policial se constituye a la vivienda estos, donde primera instancia alias Pitu , 17 años, domiciliado en el Barrio Sta Mónica, donde su madre tras ser puesta conocimiento motivos del hecho , hizo entrega forma voluntaria una Motocicleta: Marca Brava, Modelo no visible, 125cc color rojo, con la faltante de las dos ruedas; aduciendo dicho rodado fue llevado por su hijo, desconociendo procedencia, continuando con las investigación se toma conocimiento que ruedas estarían casa de un ciudadano apodado “ JUNIOR”, mismo barrio es así que se llega hasta vivienda del mismo donde se establece que esta persona seria un hombre de 43 años, se procedió secuestro de motocicleta, atento a lo investigado se comenzo operativo cerrojo en la zona fin de dar con los mencionados, es así que se toma conocimiento que estos estarían en compañía de otros masculinos en calle 16 entre 43 y 45 mismo barrio, constituidos lugar se logra dar con los en la vereda citada dirección, mencionados L. y A., en compañía de los ciudadanos que dijeron llamarse C. N del barrio Sáenz Peña; V. J. C de 30 años, y; E. J. M. de 18 años.

Seguidamente en forma conjunta con la motocicleta fueron conducido hasta esta dependencia, previo examen médico, tras consulta fiscal en turno, puesto en conocimiento pormenores hecho, dispuso recepte declaraciones testimoniales, y que posteriormente los conducidos y secuestro sean remitidos comisaria jurisdiccional.

Se hace constar que se contó con la valiosa colaboración del personal de División operaciones Drogas Pcia Roque Sáenz Peña; asimismo esta instancia continua trabajos investigativos; para dilucidar por completo presente hecho.