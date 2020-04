El coronavirus golpea la economía chaqueña: 66% de la actividad frenada y pocas empresas accedieron a ayuda financiera

La Federación Económica del Chaco dio a conocer los resultados de una detallada encuesta sobre el impacto de la cuarentena obligatoria en el sector comercial, el de servicios, de industria y de la producción de la provincia.

Al observar las condiciones de la actividad económica a partir del comienzo de las medidas dictadas por el Estado nacional para salvaguardar al sector, la consultora privada sintetizó los siguientes resultados principales:

La provincia de Chaco se encuentra con el 66% de su actividad económica frenada desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto por la Nación.

En cuanto a los sueldos del mes de marzo, el informe sostiene que el 28% de los encuestados pudo realizar los pagos en su totalidad, el 40% realizó pagos parciales y un 28% no ha logrado hacer frente a dicha obligación.

Señala, además, que no tuvieron acceso a las líneas bancarias instrumentadas por Nación ante la emergencia el 92% de los encuestados.

Un dato no menor son los principales inconvenientes que los empresarios afrontaron a la hora de utilizar las líneas de créditos: al 25% no se lo ofrecieron o no pudieron contactarse con el banco, el 22% no se encuentra en condiciones de asumir un crédito a ninguna tasa, y al 9% sólo se lo ofrecieron por los sueldos liquidados en el banco y no por el total de la nómina como indica la normativa.

En cuanto a la mano de obra, el 50% de la muestra posee entre 1 y 5 empleados.

Dividiendo por rangos de nómina, comercios hasta 25 empleados representan un 93%, entre 26 y 60 empleados un 6% y comercios con más de 100 sólo un 2%.

Los sueldos correspondientes al mes de abril es un tema de discusión y ya forma parte de las agendas de los empresarios; el 89% tiene pensado para lograr afrontarlos solicitar la reducción de contribuciones patronales (para menos de 60 empleados), un 9% solicitaría asignación compensatoria (para menos de 100 empleados) y sólo un 2% REPRO.

En el contexto actual, resulta de gran utilidad realizar un análisis por sector: comercial, industrial, servicios, agricultura y ganadería.

SECTOR COMERCIAL

El 65% de los locales comerciales no se encuentran abiertos durante el periodo de

aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto por el gobierno nacional.

Los sueldos correspondientes a marzo pudieron pagarlo en su totalidad el 31% de los comercios encuestados, mientras que el 40% lo hizo de manera parcial y el 29% no ha logrado afrontarlos.

Si bien Nación impulsó instrumentos para que el sector comercial pudiera afrontar los perjuicios que le generaron las medidas adoptadas ante la pandemia, el 91% no accedió a las líneas de créditos.

Los inconvenientes principales a la hora de acceder a las líneas de créditos fueron: al 25% no se las ofrecieron o no pudieron contactarse con el banco, el 20% no está en condiciones de asumir un crédito a ninguna tasa, y un 16% tampoco a la tasa propuesta.

De los locales comerciales encuestado, el 51% poseen entre 1 y 5 empleados.

Dividiendo por rangos de nómina, comercios con hasta 25 trabajadores representan un 92%, un 7% los locales que cuentan con entre 26 y 100 trabajadores y sólo un 1% aquellos con más de 100 empleados.

Para afrontar los sueldos del mes de abril el 89% de los comercios solicitarían reducción de contribuciones patronales (hasta menos de 60 empleados).

SERVICIOS

En el sector servicios el 75% no se encuentra en actividad debido a la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por Nación.

Los sueldos del mes de marzo fueron afrontados en su totalidad por el 23% de los encuestados de este sector, el 39% realizó pagos parciales, mientras que el 38% no logró hacer frente a éste obligación.

En cuanto a las líneas de créditos impulsadas por el gobierno nacional, el 93% no accedieron a ellas.

Como los principales inconvenientes a la hora de acceder a las líneas de créditos, señalaron: al 25% no se lo ofrecieron o no pudieron contactarse con el banco, el 27% no se encuentra en condiciones de asumir un crédito a ninguna tasa y al 7% sólo le ofrecieron por los sueldos liquidados en el banco y no por el total de la nómina como indica la normativa.

En cuanto al número de empleados, el 51% poseen entre 1 y 5 trabajadores.

Si se observan los empleados del sector por rangos de nómina: el 97% posee hasta 25 empleados, y un 3% entre 26 y 100 trabajadores.

Como principal medida para afrontar los sueldos del mes de abril el 89% de los encuestados solicitarían la reducción de contribuciones patronales (hasta menos de 60 empleados).

SECTOR INDUSTRIAL

En el sector industrial se observa que el 55% de las firmas se encuentran cerradas durante el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Los sueldos del mes de marzo fueron pagados de manera parcial por el 42% de las industrias encuestadas, el 30% pudieron afrontarlo en su totalidad y el 28% no ha logrado pagarlos.

El 89% de los encuestados no accedieron a las líneas bancarías instrumentadas por Nación.

Los inconvenientes principales a la hora de acceder a las líneas de créditos fueron: al 28% no se las ofrecieron o no pudieron contactarse con el banco, el 15% no está en condiciones de asumir un crédito a ninguna tasa, y un 8% tampoco a la tasa propuesta. Al 13% solo le ofrecieron por los sueldos liquidados en el banco y no por el total de la nómina como indica la normativa.

El 38% de las empresas pertenecientes al rubro industrial cuentan con entre 1 y 5 empleados.

Si se observan los empleados del sector por rangos de nómina: el 85% de las empresas poseen hasta 25 empleados, el 13% entre 26 y 100 trabajadores y el 2% cuenta con más de 100.

Para poder afrontar los pagos de sueldo del mes de abril el 92% de los industriales encuestados solicitarían como medida la reducción de contribuciones patronales (para menos de 60 empleados) y un 4% solicitaría asignación compensatoria (para menos de 100 empleados) o REPRO.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

El 85% de los encuestados pertenecientes a este sector se encuentran en actividad durante las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

A los sueldos del mes de marzo un 25% logró pagarlo en su totalidad, el 40% lo hizo de forma parcial y el 35% no ha podido pagarlos.

A las líneas de créditos instrumentas por Nación el 95% no tuvo acceso.

Entre los principales inconvenientes para acceder a las líneas de crédito, se tiene: a un 45% no se lo ofrecieron o no pudieron contactarse con el banco y el 20% no se encuentra en condiciones de asumir un crédito a la tasa propuesta ni a ninguna tasa.