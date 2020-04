La línea de atención al público por la emergencia del covid-19 superó los 4.000 casos registrados

Se trata de los casos reportados a la línea 0800-444-0929, habilitada para el reporte de casos de coronavirus, de aislamiento social obligatorio y personas asintomáticas, que realiza la clasificación y seguimiento de la población durante la emergencia sanitaria.

La Subsecretaría de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, del Ministerio de Salud Pública dio a conocer el parte habitual del Dispositivo de seguimiento integral de personas asintomáticas en aislamiento social, en el marco de la pandemia por COVID-19. Suman 4.233 casos de seguimientos entre el 19 de marzo y el 11 de abril.

El registro se obtiene de los casos reportados a la línea 0800-444-0929, habilitada no sólo para el reporte de casos de coronavirus, de aislamiento social obligatorio y personas asintomáticas, sino también para la clasificación y seguimiento de la población durante la emergencia sanitaria vigente.

Coordinada por la profesional de la salud Carolina Centeno, y la subcoordinación del bioquímico José Chervaz, la Subsecretaría detalló además que actualmente existen 395 personas sin síntomas (121 de ellas con antecedentes de viaje, y 274 por contacto estrecho), 1.400 con finalización del aislamiento, y 90 en seguimiento por la Dirección de Salud Mental.

Desde el Ministerio de Salud Pública se reitera que continúan activas las líneas 0800-444-0929 y el WhatsApp de 011-6273-0000, que funciona como un callcenter donde no sólo se puede recibir información oficial sobre dengue y coronavirus, sino también se puede contactar con operadores especializados.

En la constante búsqueda de propiciar la accesibilidad de la ciudadanía a las vías oficiales de consulta y comunicación oficiales por coronavirus, desde la cartera sanitaria destacaron la operatividad y el funcionamiento de los canales formales de información y comunicación para realizar consultas sobre coronavirus y para llevar a cabo los seguimientos sanitarios a distancia necesarios.

El gobierno provincial, a través de los canales de comunicación oficiales, realiza los seguimientos necesarios para cada caso, como así también la toma de muestras domiciliarias, en las situaciones que los especialistas sanitarios lo consideren oportuno.