Resistencia: El intendente Gustavo Martínez inicia este sábado por 10 días un mega operativo de desinfección total de la ciudad con equipos especiales

El intendente Gustavo Martínez anunció el inicio de mega operativo de desinfección de toda Resistencia con equipos especiales, la restricción total de transitar en vehículos a personas no autorizadas o exceptuadas en los decretos gubernamentales y la retención de los vehículos.

Martínez desde una conferencia de prensa por redes sociales, explicó que este sábado se inicia un mega operativo de desinfección en toda la ciudad de Resistencia, que abarcará –también dijo – espacios públicos, veredas de clínicas, hospitales y zonas de alto tránsito.

Para ello –dijo – se diagramaron equipos de trabajo con equipamiento y vestimenta especial que involucrará a 160 trabajadores con equipos de termo niebla, equipo denominado “espacial” de gran alcance, fumigadoras específicas; 10 equipos de 80 trabajadores que con cepillos limpiarán veredas y espacios públicos de alto tránsito.

Los equipos, desde este sábado, iniciarán desde la zona céntrica y los otros equipos desde los barrios hacia la zona céntrica, dijo el intendente Martínez y esto se hará durante 10 días, que es el tiempo que técnicos indicaron que serán suficientes para cubrir toda la ciudad.

A la par, el intendente Martínez, anunció que a partir de hoy se restringe toda circulación vehicular que no esté expresamente autorizada y los inspectores que trabajarán junto a fuerzas armadas secuestrarán los vehículos y aclaró que no se cobrará multas por esta infracción, pero si se retendrá la moto, el auto, la camioneta, el camión, todo vehículo no autorizado a circular

Martínez, insistió que es imprescindible que es necesario quedarse en nuestras casas, es la mejor forma de ayudar a combatir esta pandemia, entre todos.