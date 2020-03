Uncaus adapta las actividades académicas para la comunidad universitaria

La Universidad Nacional del Chaco Austral tomó medidas rápidas y eficaces para contribuir a la no propagación del coronavirus en la comunidad, que incluyeron la suspensión de actividades presenciales que devengan en conglomeraciones de personas y seguidamente la suspensión de las actividades presenciales en general. Aunque de igual forma se encuentra trabajando a través de la modalidad virtual y sin detener tareas específicas como la fabricación de repelentes, alcohol en gel y medicamentos a través de sus laboratorios. Asimismo la Unidad Médica Educativa (UME) atiende a la población con guardias continúas.

Desde el viernes 13 de Marzo la Universidad del Chaco Austral ha tomado medidas específicas para reforzar el control y la propagación del virus COVID-19 y así proteger y salvaguardar la vida de la comunidad universitaria que incluye a personal docente y no docente, alumnos y directivos.

Pero de igual forma diversas áreas de la universidad continúan trabajando normalmente, ya que su tarea es indispensable en el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, para contribuir al bienestar de la población.

Es por eso que mediante la Resolución Nº109/2020-R se resolvió suspender las actividades que devengan en conglomeraciones de personas, académicas, deportivas, culturales y todo otro evento masivo dentro de la universidad o dependencias desde el 14 de marzo hasta el 22 de marzo, que luego se prorrogó hasta el 31 de Marzo.

Además, a través de la Resolución Nº110/2020-R, se resolvió licenciar a todo el personal que se encuentre comprendido en los grupos de riesgo que incluye a: mayores de 60 años, embarazadas, personas con enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica), pacientes oncohematológicos y trasplantados, obesos mórbidos y diabéticos; todo esto a partir de este lunes 16 al 31 de marzo del 2020, inclusive.

De esta manera y mediante la Resolución Nº 103/2020-R esta Casa de Altos Estudios se adhirió a la Resolución -2020-82-APN-ME del Ministerio de Educación de la Nación que recomienda la adopción de medidas preventivas en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades del país, sean estos de gestión estatal o privada, de educación obligatoria o superior.

Así mismo la universidad se adhirió al DNU-Emergencia Coronavirus-COVID-19, a las Leyes 26.522, 26.529 y al Decreto Nº 644 del 4 de junio de 2007.

Normal continuidad de clases virtuales

En cuanto al desarrollo de las clases virtuales se recuerda que siguen su curso de manera normal. Solo se prolongaron algunas actividades específicas. Como por ejemplo, se amplió la fecha de solicitud de equivalencias hasta el 17 de abril, las mesas de exámenes presenciales correspondientes al segundo turno de marzo pasaron a los días comprendidos entre el 15 y el 25 de abril, las adscripciones a cátedras se extendió hasta el 30 de abril y se extendió el periodo de inscripción de materias a cursar para 1er año de Abogacía, Contador Público y Licenciatura en Administración del 27 al 15 de Abril.

Adecuación del calendario de carreras presenciales

En tanto que para las clases con modalidad presencial se tomaron medidas necesarias para evitar la aglomeración de personas y por ende la posible propagación del virus. Es por eso que se decidió extender las fechas de las siguientes actividades: curso de nivelación hasta el ocho de abril, solicitud de equivalencias hasta el 17 de abril, mesas de exámenes correspondientes al segundo turno de marzo pasaron a los días comprendidos entre el 15 y el 25 de abril, recepción de legajos para inscripción a carreras con modalidad presencial y para estudiantes de medicina que aprobaron el PIVUCS y adscripciones a cátedras se extendió hasta el 30 de abril, se extendió el periodo de inscripción de materias a cursar del 27 de abril hasta el 4 de mayo.

Asimismo el área de sistema de la universidad se encuentra trabajando en la creación de una plataforma virtual que permitirá a docentes y alumnos intercambiar contenido académico para no perder días de clases.

Áreas que están funcionando normalmente

Ante las medidas tomadas mencionadas anteriormente fueron exceptuadas ciertas áreas de la universidad que debido a la indispensable tarea que realizan continúan trabajando normalmente. Es así que el Laboratorio de Medicamentos se encuentra trabajando en la fabricación de medicamentos, alcohol en gel y repelentes para ser entregados al gobierno provincial y a partir de allí a los municipios más afectados por el dengue.

También se encuentra trabajando el área de mantenimiento, que mediante guardias mínimas resguarda la seguridad e higiene de las instalaciones.

Y la Unidad Médica Educativa que trabaja con guardias permanentes para asistir en casos urgentes a la población.

Refuerzo de elementos sanitarios en UME

Teniendo en cuenta que la Unidad Médica Educativa recibe a diario pacientes con distintas patologías, y ante la posibilidad de recibir alguna persona con posibles síntomas del coronavirus se adquirieron varios elementos de protección para el personal médico y profesionales de la salud en general que se desempeñan en dicho sanatorio, como lo determina la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los elementos de protección personal que se entregaron son mamelucos, guantes, respirador parcial, barbijos, guantes de látex y termómetros infrarrojos.

Sujetos a las medidas del gobierno nacional

De esta manera, se busca llevar tranquilidad a la comunidad universitaria y la sociedad en general sabiendo que desde esta institución se están tomando todas las medidas y los recaudos necesarios para continuar con la educación universitaria pero sin descuidar la salud poblacional.

Cabe destacar que desde el área de Rectorado de la Universidad manifestaron que estarán atentos a los anuncios que realice el gobierno nacional, para que en caso de haber nuevas medidas dispuestas esta Casa de Altos Estudios se pueda adaptar a las mismas, con el fin de contribuir al bienestar de la población.