Sáenz Peña, cuarentena: Fiscal investiga a médico tras confusa situación con una oficial superior de la policía

Desde Comisaría Segunda de Sáenz Peña se dio a conocer una confusa situación por la que atravesó una Comisario Inspector, quien habría sido agredida por un profesional médico, en el marco del cumplimiento de los requisitos de la cuarentena dispuesta a nivel provincial y nacional.

El médico, según se explicó, habría regresado junto a su familia el lunes de un viaje de vacaciones por Madrid, Londres, Francia y Milán en Italia a quien se le informó sobre las medidas dispuestas como toma de temperatura y obligación de aislamiento, lo que aparentemente no habrían cumplido y habrían mantenido encuentros con otras personas.

Al notificar la oficial superior el aislamiento obligatorio, el médico – según se informó oficialmente – habría reaccionado agresivamente y disparó “…Vayase de mi casa porque usted es una maleducada, con qué derecho me venis a decir que no respete la cuarentena, quién sos vos para decirme que no puedo salir de mi casa, si ustedes los policias cada vez que van todos rotos al hospital a pedir la escupidera yo le tengo que estar salvando el c…”.

Las agresiones verbales continuaron, expresó la oficial superior, diciendo “…ustedes los policias son unos mugrientos, salga, salga de mi casa porque esta es mi propiedad y está adentro de ella…” a lo que me estaba por retirar y a los empujones me cerró la puerta ocasionando que me lastimara el brazo derecho, echándome de esa manera de su departamento, a lo que le manifesté que cómo me puede lastimar así que soy una mujer y él un hombre además un profesional contestando “…todas las mujeres son iguales, usted es una ridicula yo no la lastimé, vayase, vayase de mi casa..”.

La oficial superior, que se encontraba junto a personal del hospital 4 de Junio, relató en sede policial que, según el diagnóstico médico “…presenta traumatismo contuso en codo derecho con edema en zona…”.

Se informó que se aguardaba en Gobierno las decisiones que tomará el Fiscal del caso, ante la presunta violación de decretos nacionales y provinciales de la cuarentena obligatoria, a la par, se supo que hay un seguimiento de varios casos más de personas y familias que viajaron al exterior y no realizaron las denuncias correspondientes.

Este sería, un caso más donde un médico se ve involucrado con prisión domiciliaria. En Resistencia, una profesional tiene custodia policial en su domicilio.