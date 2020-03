Tarjeta Alimentaria: ¿cómo consultar el saldo que queda disponible?

El tercer viernes de cada mes, desde ANSES acreditan el monto nuevo en la Tarjeta Alimentaria, lo que significa que este viernes 20 de marzo ya estaría acreditado.

Miles de beneficiarios en el país ya recibieron la Tarjeta AlimentAR y las operaciones de compra comenzaron. El tercer viernes de cada mes, desde ANSES acreditan el monto nuevo en la Tarjeta Alimentaria, lo que significa que este viernes 20 de marzo ya estaría acreditado.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, AUH, deben corroborar cuánto dinero tienen en la tarjeta porque al no ser acumulable, si para la fecha de la recarga no se usó todo el crédito, se pierde lo que quedó. El monto se puede usar en todos los locales habilitados para comprar elementos de la canasta básica alimentaria y no se permite la compra de artículos de limpieza, bebidas alcohólicas o indumentaria.