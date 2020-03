Comunicado de la Municipalidad de Sàenz Peña

Comunicado de la Municipalidad

El Juzgado de Faltas Municipal informa que ante la falta de cumplimiento a las medidas establecidas a nivel nacional, provincial y municipal a causa de la pandemia COVID-19, serán clausurados preventivamente todos aquellos comercios que no expendan alimentos, fármacos ni combustibles, y que continúan con sus puertas abiertas para atención al público.

Ante esta situación se recuerda que a través de la Resolución Municipal N°180/20 el Ejecutivo resolvió el cierre total, sin atención al público, de todos aquellos comercios, locales o entidades de servicios que no estén directamente vinculados con el aprovisionamiento de alimentos, productos farmacológicos o de salud, estaciones para expendio de combustible así como el sistema bancario.

Por eso se remarca que aquellos que no respeten las medidas de cierre y restricciones serán clausurados preventivamente con denuncia penal por el Art.205 y 239 del Código Penal.

Además, se recuerda a los vecinos que en caso de advertir el incumplimiento de las medidas anunciadas pueden denunciar al WhatsApp 3644-415042.