COVID-19: Despegue del vuelo especial de Aerolíneas Argentinas para traer de regreso a argentinos varados en zonas de riesgo

Pablo Ceriani, presidente de la empresa aérea nacional, detalló cómo será el operativo que comenzó este miércoles para traer a los argentinos varados en el mundo tras el cierre de fronteras.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani dio detalles de cómo será el operativo repatriación que comenzó este miércoles para traer a todos los argentinos que quedaron varados en el mundo tras el anuncio del cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, explicó que de los cinco vuelos iniciales, “vamos a sumar otros cinco vuelos más: tres a Miami y dos a Madrid y además se adicionarán otros 10 vuelos en los próximos días para que los argentinos puedan retornar a sus hogares. Vamos a realizar todas las operaciones que sean necesarias, tal como lo pidió el presidente Alberto Fernández”.

Además de esos 10 vuelos extra, habrá por lo menos otros dos vuelos a Lima para repatriar a los argentinos que quedaron varados.

El operativo distingue entre tres grandes grupos de pasajeros. En primer lugar, aquellos que ya tenían pasajes comprados con la aerolínea de bandera y que debieron reprogramarlos por el anuncio de la prohibición del arribo de vuelos a partir del lunes.

El segundo grupo lo componen aquellos pasajeros que ya tenían un pasaje de regreso comprado, pero con otra compañía aérea. En este caso se está trabajando en un método de endoso de los pasajes ya emitidos o en la forma de que los puedan subir a un avión con ese mismo pasaje sin que esas personas tengan que comprar un nuevo pasaje. Sin embargo, Ceriani advirtió que hay algunas compañías que están retrasando esta métodología.

En tanto, el tercer gran grupo lo constituyen los pasajeros que no tienen pasaje con ninguna empresa. Con ellos, el problema es que Aerolíneas Argentinas no tiene capacidad de venta bajo el sistema habitual de reservas, por lo que se buscará otro sistema para su repatriación. En ese sentido, el presidente de la aerolínea de bandera fue contundente: “Vamos a sumar todos los vuelos que sean necesarios para traer todos los argentinos”.

La compañía tiene previsto destinar su flota de largo alcance, compuesta por diez aviones Airbus A330 de 270 asientos, para ir repatriando a todos los argentinos que queden varados en Europa y Estados Unidos.

Cabe recordar que desde este miércoles rige la prohibición por 30 días para la llegada de vuelos de pasajeros provenientes de Europa y Estados Unidos. La veda afecta incluso a los vuelos provenientes de China, país con el cual no hay vuelos directos.

Aerolíneas será, durante esos 30 días, la única línea aérea que podrá ir y volver con sus aviones a las zonas afectadas: si bien no se descarta que pueda transportar a extranjeros varados en la Argentina, algo que se estaría conversando en estas horas con otras líneas aéreas, la principal tarea será repatriar a Ezeiza a los argentinos varados en el exterior. En estas horas, según dijeron los voceros de la empresa, se está en la tarea de armar un esquema de vuelos.