Hotelero de Sáenz Peña recibió a extranjeros que recién habían ingresado al país y vecinos denunciaron a medios periodísticos la grave situación

La gravedad de la situación, surgió cuando se conocería que hacía pocas horas que habían ingresado a Argentina, estos extranjeros y, vecinos denunciaron que lo alojaron en el hotel y no denunciaron la presencia de esta gente.

Carlos Navarrete, director del hospital 4 de Junio, ratificó que ante la denuncia de vecinos iniciaron de urgencia los protocolos preventivos de coronavirus y ordenaron el aislamiento de los extranjeros y, por lo menos, 2 empleados.

Hay extranjeros y dos empleados aislados preventivamente, pero no se conoce – oficialmente – los lugares que frecuentaron estos extranjeros, no se sabe como pasaron “las fronteras cerradas”, no se habría cumplido ninguna etapa del protocolo nacional, provincial y local de avisar a autoridades sanitarias, policiales de la presencia de estas personas.

Los extranjeros, se dijo, vienen de un país declarado zona de riesgo por Presidencia de la Nación.