Capitanich presentó el protocolo unificado de actuación, con medidas preventivas frente al coronavirus

Son una serie de medidas pensadas para evitar la propagación del COVID-19 en todo el territorio provincial. Muchas ya se vienen implementando y otras empiezan a aplicarse a partir de este martes y hasta el 31 de marzo inclusive.

El gobernador Jorge Capitanich se reunió con la Comisión de Acción Sanitaria para informar sobre el Protocolo Unificado de Actuación firmado este lunes, mediante el decreto 432/20, en relación a las medidas preventivas que ya viene aplicando el gobierno para contener la emergencia sanitaria por el coronavirus.

La presentación de la medida, que tendrá vigencia desde el 16 al 31 de marzo, fue acompañada por la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia Iride Isabel Grillo y el presidente de la Cámara de Diputados Hugo Sager; entre otros funcionarios y funcionarias.

“Damos instrucciones a organismos centralizados, descentralizados, y empresas del Estado provincial a la aplicación efectiva de este Decreto y remitimos copia a la Cámara de Diputados y al STJ que también han adoptado medidas restrictivas”, indicó el mandatario.

El protocolo contempla recomendaciones generales, como las medidas de higiene personal en los espacios de trabajo y el establecimiento de la población de riesgo: adultos mayores de 65 años, embarazadas, personas inmunosuprimidas, personas con antecedentes respiratorios cómo asma o bronquitis crónicas, antecedentes cardíacos, personas con diabetes, insuficiencia renal, entre otros, a quienes se recomienda el aislamiento social mientras dure la fase epidemiológica del COVID-19.

Las indicaciones están direccionadas a áreas como establecimientos educativos, espacios públicos, espacios de trabajo, supermercados, restaurantes, templos, transporte público, zonas fronterizas, bancos, entre otras, y poseen también pautas básicas de trabajo en instituciones sanitarias.

Recomendaciones particulares

En el caso del transporte de pasajeros se obliga a las empresas a mantener la frecuencia normal del servicio, sobre todo en horarios pico, y al mismo tiempo establece la obligatoriedad de transportar solo el 50% de la capacidad total de personas sentadas por cada unidad.

Para establecimientos educativos ya se determinó la suspensión de clases hasta el 31 de marzo, aunque los edificios permanecerán abiertos para docentes y personal administrativo. Además el gobierno empieza a desarrollar alternativas digitales como grupos de whatsapp y plataformas donde los estudiantes junto a sus padres pueden acceder a todo tipo de contenido de formación para estas primeras dos semanas. También se implementarán clases sincrónicas usando los canales Chaco TV, Canal 9, radios y demás medios que adhieran.

También se asegura la continuidad de los 911 comedores escolares a partir de un sistema de viandas. “En el ámbito de los establecimientos escolares, también son 120.000 litros de lavandina y más de 100.000 jabones de pan blanco con entrega de guantes para el personal de limpieza provisión de barbijos que se distribuirán”, amplió Capitanich.

En establecimientos de atención al público se deben respetar las distancias de no menos de 1,5 metros entre las personas y la conglomeración.

En aeropuertos, puertos y pasos fronterizos se refuerzan las medidas de control para quienes ingresan a la provincia, y en el caso de las personas que vienen del exterior se aplica la intervención del Ministerio de Salud para que permanezcan aisladas.

En Buenas prácticas para hoteles, bares, restaurantes se disponen medidas para garantizar la limpieza y desinfección de ambientes, vajillas, elementos de uso común y espacios de recreo infantiles. También la reducción del número de mesas, butacas o cupos de atención en salas y salones. Se aconseja una densidad máxima de 4 personas cada 10 metros cuadrados.

La medida dispone el cierre de los parques provinciales hasta el 31 de marzo, y en cuanto a las áreas de recreación y esparcimiento lo que propicia el Decreto es el cumplimiento de todas las medidas sanitarias, pero además habilita a las dependencias responsables y también a la fuerza pública a disponer restricciones en cuanto a cantidad de personas y horarios de permanencia.

Las medidas de reducción de atención al público contenidas en este decreto no serán aplicables a supermercados, estaciones de servicios y farmacias, quienes deberán garantizar el horario de atención al público y la prestación del servicio

Para la actividad bancaria se recomienda realizar operaciones mediante canales electrónicos y, en el caso de requerir necesariamente presencia física, habilita a estas entidades a otorgar turnos especiales a mayores de 60 años o personas que se encuentren en grupos de riesgo para evitar que interactúen con otras personas.

Y en el caso de templos, cultos y congregaciones religiosas también estipula la reducción de la cantidad de personas por salas, con una distancia mínima de dos metros por cada persona, lo que implica la utilización de sólo un tercio de la capacidad de esas salas. Y queda prohibida la permanencia de fieles mayores a 60 años.

La normativa alcanza a los 69 municipios de la provincia con la declaración de emergencia y la suspensión preventiva de aglomeraciones. “Además establece buenas prácticas para empleadores privados y personal de la administración pública, con licenciamiento de carácter obligatorio también para institutos educativos privados o templos con limitación de sus actividades”, indicó el gobernador.

Cómo medidas de distanciamiento social, se recomienda evitar los abrazos, besos o estrechar las manos con las personas en cada uno de los espacios mencionados, no compartir objetos y usar guantes descartables.

¿Qué es el comité de acción sanitaria?

La semana pasada, el gobernador Capitanich firmó el Decreto 368/20, que instruye la conformación de un Comité de Acción Sanitaria en el que además del Ministerio de Salud del Chaco, participarán los ministerios de Desarrollo Social, de Seguridad y Justicia, y de Educación.

También convoca a distintas entidades del ámbito público y privado como áreas de salud municipales, centros sanitarios privados, universidades, colegios profesionales, Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Sanidad de Fronteras, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aeropuertos 2000, Gendarmería, Migraciones y Aduana, y toda otra entidad que en el futuro se considere pertinente su participación.

Además, la normativa permite incorporar gastos a la partida presupuestaria destinada al Ministerio de Salud, según lo que requieran las medidas tomadas para contener la situación epidemiológica.