Coronavirus : El Frente Gremial Docente decreta paro para toda la semana

“Ante la no suspensión de clases por el Gobierno”, el gremio docente emitió un comunicado en el que decretaron un paro para toda la semana “en principio”. Lo hacen en “el marco de las medidas preventivas de la salud de la población frente a la veloz propagación del coronavirus”.

Ante la falta de respuestas del Gobierno al contundente reclamo de la docencia chaqueña a través de las organizaciones sindicales del Frente Gremial Docente, de suspensión de clases en la Provincia, en el marco de las medidas preventivas de la salud de la población frente a la veloz propagación del coronavirus, el Frente CONVOCA a los docentes de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial a un paro total de actividades desde el próximo lunes 16 y hasta el viernes 20 del corriente mes y año inclusive, medida que se cumplirá sin asistencia a los lugares de trabajo y en todo el ámbito de la Provincia.

Resulta hasta incomprensible que dadas las circunstancias por las que atraviesa el País y nuestra Provincia en particular, que acaba de cobrarse la segunda muerte en el País por el COVID-19, aún el Gobierno no haya dispuesto la suspensión de las clases en el Chaco, como se lo requiriera fundadamente el Frente Gremial Docente, advirtiendo de las consecuencias no deseadas que dicha indefinición podría acarrear para el conjunto de los trabajadores de la educación, para los alumnos y demás integrantes de la comunidad educativa chaqueña.

Paradójicamente el Ministerio de Educación de la Provincia ha dedicado la semana a suspender todo tipo de reuniones, congresos y todo evento que implique agrupamiento de personas como medida preventiva de salud en el marco de las determinadas por el protocolo nacional, pero continúa sin decidir la suspensión del dictado de clases, agravando aún más esta indefinición, con la Resolución flamante N 573/20 que establece como “excepción” que no deberán cumplir con la rutina de autoaislamiento obligatorio las personas que habitan en el domicilio del personal directivo, docente,, auxiliar o no docente, o estudiantes, calificados como “contacto estrecho” de un caso “sospechoso” de coronavirus (COVID-19)”…

Es preocupación de docentes, padres, alumnos, abuelos, como de los distintos sectores de la sociedad, la situación grave que en el contexto de pandemia mundial así declarada por la OMS, el Chaco aún dude de cuáles medidas serían las acertadas. Distintos municipios, en la jornada del viernes han resuelto la suspensión de todo tipo de actividades sociales, culturales, deportivas, y de cualquier otra índole que implique reunión o aglomeración de personas en sus respectivas jurisdicciones, dadas las medidas de prevención recomendadas. Pero donde no se ha definido suspensión alguna para resguardar la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa chaqueña es en las escuelas; razón por la cual el Frente Gremial CONVOCA a la medida de fuerza dispuesta para toda la semana venidera en principio.

ATECH –FEDERACION SITECH –UTRE CTERA- SADOP SETPROCH –UGREBI-