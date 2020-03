El Impenetrable: Ganaderos “mal venden” sus vacas a 50 pesos el kilo por la grave sequía que los afecta y la alta mortalidad existente

“Y que le vamos hacer, amigo, nos vemos obligado a vender nuestras vaquitas a ese precio, porque no tenemos más aguadas, hace meses que no llueve y ya no hay que comer en el monte”, explica un ganadero.

“Esta difícil la cosa, los madrejones se secaron y las aguadas en las represas no aguantaron y ya no tienen agua”, relató otro, mientras que apunto otro “solo los que tienen pozo y buena vertiente están aguantando y no venden las vacas”.

“Pero el monte siempre te da algo para comer, así que los animales ramonean , se la rebuscan y mientras tengamos agua en el pozo aguantamos, pero hay vecinos que tuvieron que malvender sus animales a 50 pesos el kilo”.

“Se aprovechan estas gentes, vienen con los camiones y nos ofrecen un poco de mercadería y un poco de plata y hay gente que vende por necesidad”.

La amplia zona de El Impenetrable, en el norte chaqueño, sufre la extendida sequía, “los guadales” (zonas arenosas, con mucho polvo y riesgo de resumideros) en los caminos hacen imposible transitarlos, son muy profundos los pozos en el arenal y te podés quedar colgado”, advierte otro.