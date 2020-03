El Director de la Región Sanitaria VII expuso sobre dengue y coronavirus en el Concejo Municipal Sàenz Peña

Fue anoche en la sesión ordinaria del Concejo Municipal, el Director de la Región Sanitaria VII Néstor Orescovich hablo sobre dengue y coronavirus y su impacto en la ciudad.

El titular de la Región Sanitaria VII Néstor Orescovich expuso en el Concejo Municipal sobre la situación del dengue y coronavirus en la ciudad, las líneas de acción preventivas y el trabajo que se está realizando. Asimismo propuso a los ediles que desde la Municipalidad, desde el Concejo Municipal “se convoque a los distintos organismos y se conforme un equipo de trabajo que se dedique a esto intersectorialmente con varios aunando fuerzas”. Al referirse al dengue recordó que desde noviembre del año pasado se estuvo trabajando en los barrios de la ciudad, “nosotros hemos hecho toda la prevención y hemos hecho todo el recorrido en los distintos barrios”. En relación al mosquito del dengue dijo que tiene la capacidad de volar de 100 a 900 metros y tiene la capacidad de producir de 150 a 500 huevos, por lo que insistir en las recomendaciones de limpieza en las viviendas es lo más importante. “Tenemos que hacer lo que ya todos sabemos eliminar todos los criaderos de mosquitos tanto dentro como fuera de la casa eliminando recipientes que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, bebederos)”, recordó Orescovich. Recordó que “a fines de noviembre se hizo el lanzamiento de Chau Mosquito en el Hotel Gualok cuando había dengue en Brasil, y se lo veía tan lejos pero en tres meses, a fines de enero se presentaron los primeros casos en Sáenz Peña, con el coronavirus de la misma manera”. Alertó a los ediles de que en Sáenz Peña “no hay política de acción inmediata, tenemos que hablar de acción y si no hay acción, el Hospital no va a dar abasto y creo que las instituciones privadas deben aportar a la salud”. Coronavirus Orescovich manifestó su preocupación por el coronavirus porque sostuvo que “hay muchas personas que están ingresando por Paraguay luego de su viaje a España, Estados Unidos y Europa”. En tal sentido dijo que “hay que lograr un equipo de contención y por eso llamo a tomar acciones inmediatas como se han tomado en La Verde , parecerá una locura pero si no la paramos así después esto se replica, como ocurrió en Italia que en 15 días llegó a 7 mil casos, con el estilo de vida que tienen ellos, nosotros tenemos tierra, calor. Tenemos que trabajar de otra manera, estoy dispuesto a colaborar y formar un equipo serio, sin ninguna orientación mas que la comunidad”, propuso. Sin ser alarmista pero con la importancia que tiene el caso dijo Orescovich que “un brote seria incontenible porque no hay hospital que aguante, no hay institución que aguante”. Por otro lado anuncio que comenzara a funcionar un 0800 para que la gente que ha viajado al exterior se autoreporte.