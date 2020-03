Desmienten que Uncaus haya atendido a un menor con coronavirus

En las últimas horas se viralizó un audio a través de WhatsApp en el que se afirma que en la unidad médica de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) se encontraba internado un niño de tres años y que se confirmó que contrajo coronavirus tras haber visitado Italia con su familia.

“Se vino lo que se esperaba, hay un nene de tres años en Uncaus internado y dio positivo, coronavirus tiene. Tenemos que cuidarnos entre todos. No se sabe cuándo vino la familia del nene de Italia”, relata una mujer en la citada nota de voz que se difundió rápidamente acrecentando aún más la psicosis.

Este medio se contactó con el rector de la Uncaus, Germán Oetsmann, quien afirmó que en la unidad médica de la mencionada institución no hubo ningún menor internado con síntomas compatibles con el coronavirus. “No hay ningún niño internado con coronavirus en Uncaus, sí hubo un chico que presentó fiebre y que hace más de 10 días volvió de Italia, pero recibió atención en médica en Juan José Castelli”, explicó.

A su vez, Oestmann indicó que “el niño desde ayer ya no tiene fiebre, pero se le indicó el respectivo aislamiento por prevención y hoy se le realizarán los estudios médicos correspondientes. En base a los resultados que se obtengan, se verá si tiene o no coronavirus”.

Fuente : Primeralinea