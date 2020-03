Sáenz Peña: Analía Rach Quiroga con intendententas, concejales y funcionarias analizaron la Ley Micaela y del Plan Provincial de Igualdad de Géneros

La vicegobernadora Analía Rach Quiroga encabezó este jueves una reunión con intendentas, concejalas y funcionarias del Poder Ejecutivo provincial en la ciudad de Sáenz Peña en el marco del Mes de las mujeres y diversidades. El encuentro tuvo como objetivos avanzar en la aplicación de la Ley Micaela en los municipios e informar sobre los alcances del Plan Provincial de Igualdad de Géneros.

“La perspectiva de género no puede ser circunscripta sólo a un área. Necesitamos que el Estado entero se ponga los lentes violetas, porque es algo que trasciende las banderas políticas y necesita de un compromiso colectivo”, destacó la vicegobernadora.

Analía Rach Quiroga valoró el encuentro “para poder debatir y construir a partir del diálogo las políticas públicas, los modelos de Estado que tanto anhelamos, y que apunten sobre todo a una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria”, afirmó la vicegobernadora en el inicio de su discurso.

La autora de la Ley Micaela, recordó la necesidad de fortalecer las capacitaciones en perspectiva de género para todos los poderes del Estado y lo hizo retomando las palabras del ex presidente Néstor Kircher, “yo no puedo culpar a alguien de lo que no conoce, por eso es fundamental formarse”, aseguró.

Junto a la vicegobernadora estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social María Pía Chiacchio Cavana, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez y la presidenta del Instituto de Cultura, Mariela Quirós, junto a otras funcionarias, intendentas, legisladoras, concejalas y referentes de toda la provincia.

La jornada tuvo como principales ejes aunar esfuerzos en cumplir estas dos iniciativas del ejecutivo provincial: por un lado, la aplicación de las capacitaciones como parte de la Ley Micaela en los tres poderes del Estado; y por otro, el desarrollo del Plan Provincial de Igualdad de Géneros, presentado este miércoles junto con el Consejo de Géneros, Diversidades y Disidencias de la provincia, y una nutrida agenda de actividades culturales y sociales.

“Queremos que las capacitaciones puedan llegar a los municipios, porque era una demanda que recibíamos en cada recorrida, y que se implementen en toda la provincia, sobre todo en este momento histórico donde el Gobierno nacional y el provincial han tomado las demandas de las mujeres y las han transformado en políticas de Estado”, agregó.

Para lograr una implementación efectiva en el territorio chaqueño, Rach Quiroga recordó el proceso de regionalización administrativa que el Gobierno inició en diciembre en conjunto con la Secretaría de Municipios y la de Desarrollo Territorial y Ambiente, lo cual “ayudará al Estado a ser más eficiente en la implementación de las políticas”.

Repensar prácticas dentro de la administración pública

La ministra de Desarrollo Social, Pía Chiacchio Cavana, destacó la importancia de la aplicación de la Ley Micaela para funcionarios del estado provincial, y afirmó que implica un “cambio en la institucionalidad del Estado. Implica obligar a formarse, a poder tener una perspectiva de derechos humanos y de género a los funcionarios, funcionarias, servidores y servidoras públicas. Debemos hacerlo extensivo a cualquier persona que cumpla una funciones en una oficina del estado”.

La funcionaria puntualizó en la necesidad de revisar las prácticas institucionales a fin de poder establecer relaciones vinculares basadas en el respeto por el derecho y la dignidad de todos y todas: “La ley Micaela nos interpela a repensar prácticas, para que, a partir de la formación, podamos generar una transformación del Estado a nivel humanístico, contando con habilidades psicosociales y humanas, y ofreciendo un trato digno a quienes llegan a las oficinas de la administración pública. Vincularnos desde esa perspectiva nos permite avanzar protegiéndonos y resguardándonos de todo tipo de violencia”.

También participaron de la jornada la secretaria de Derechos Humanos, Silvana Pérez; la subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia, Ludmila Voloj, la subsecretaria de Géneros, Diversidades y Disidencias, Delia Pérez; la subsecretaria de Salud Comunitaria y Entornos Saludables y No Violentos, Carolina Centeno; la presidenta del Instituto de Cultura, Mariela Quirós; la directora Ejecutiva del PAMI- Unidad de Gestión Local XIII Chaco, Daniela Campodónico