Hace 9 años que espera que se haga Justicia por su hijo

Después de 9 años, Juan Cardozo, padre de Julio Cesar, sigue reclamando Justicia. Pide a la Jefatura de Policía haga efectivo el cese de funciones del efectivo policial que hirió de gravedad a su hijo en un operativo en el año 2011.

“La Justicia llegó y lo condenaron por abuso de armas y lesiones gravísimas al efectivo policial Adriano Bogado que dejo a mi hijo discapacitado de por vida, casi lo mata en ese operativo”, recordó Juan Cardozo.

Juan Cardozo, padre del joven herido por el policía Adriano Bogado volvió a reclamar Justica para su hijo Julio Cesar Cardozo quien fue herido por el mencionado policía el 4 de diciembre de 2011 en un operativo policial. El policía efectuó un disparo con un arma anti tumultos que impactó de lleno en la cabeza del joven de 19 años.

Después de 9 años y a pesar de haber sido condenado por la Justicia a dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitación al policía que disparó en la cabeza de Julio Cesar Cardozo, su padre aun reclama Justicia por su hijo. “Es que a pesar de haberse realizado el juicio, de llegar a una condena que quedó firme, la Policía aún no hizo efectivo la baja de este personal policial que dejo discapacitado a mi hijo”, reclamó Cardozo.

El padre del joven espera que luego e expedirse la Justicia sea la Jefatura de Policía que haga su parte, “la Jefatura de Policía tiene que darle de baja, el cese de funciones al funcionario policial, eso es lo que espero que se haga justicia por mi hijo que quedó discapacitado toda la vida, por eso espero que ahora la Jefatura de Policía haga su parte par que no haya otro caso como el de mi hijo, porque Bogado hizo mal las cosas , porque tener una persona boca abajo, esposado y pegarle un disparo en la cabeza es para matarte y el fue condenado por lesiones gravísimas”, dijo Juan Cardozo.

Cardozo espera esa instancia para decir “se hizo Justicia con mi hijo, a mí no me cambia nada, ni a mi hijo, el quedo discapacitado para toda la vida. Pero quiero que se cumpla ese requisito que aún falta para que no ocurra lo mismo con otro chico”, pidió Cardozo. Por el momento dijo Cardozo “la Jefatura no pude avanzar con el cese de funciones del efectivo policial debido a que presento un certificado médico porque presenta un cuadro de depresión según trascendió.

Por último dijo Cardozo que con la resolución de la Jefatura terminara esta etapa dolorosa para su familia.