Colón vs Boca por la fecha 22 de la Superliga: horario, formaciones y TV

El “Xeneize” necesita un triunfo para extender la definición del torneo hasta la última fecha y evitar que River grite “campeón” en la Superliga este fin de semana.

Boca, que no le da tregua a River en la lucha por el título de campeón de la Superliga, visitará este viernes a Colón, en zona de descenso, en uno de los dos partidos que darán inicio a la fecha 22 y que asumirá sin margen de error habida cuenta de que quedan apenas seis puntos en juego.

El “Xeneize” se presentará en Santa Fe este viernes a partir de las 21.10 con el arbitraje de Diego Abal y televisación de la señal TNT Sports.

Boca tiene 42 puntos, tres menos que River (45) y no puede fallar en Santa Fe, ya que si deja puntos en el camino su clásico rival estará en condiciones de consagrarse campeón de la Superliga el sábado, cuando reciba a Defensa y Justicia.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo comenzó el año con un tibio empate ante Independiente, y luego hilvanó cuatro triunfos consecutivos ante Talleres de Córdoba (2-1), Atlético Tucumán (2-0), Central Córdoba (4-0) y Godoy Cruz (3-0), con un rendimiento que fue de menor a mayor.

Esa racha de Boca está muy relacionada con el nivel de su capitán Carlos Tevez, desequilibrante en todos los partidos y con algunas perlitas de su mejor repertorio, el que lo llevó a brillar en dos de las ligas más importantes de Europa, como la Premier League y el Calcio.

Claro que Tevez no está solo, ya que subieron considerablemente su nivel el colombiano Sebastián Villa, Eduardo Salvio y Frank Fabra, mientras que aprovecharon su oportunidad el paraguayo Junior Alonso y Jorman Campuzano, mientras se espera una prestación mayor de Guillermo “Pol” Fernández y Franco Soldano, aunque este último ya mostró una versión mejorada respecto del ciclo anterior con Gustavo Alfaro como DT.

Esas individualidades, sumadas a una actitud ofensiva que recuperó el lema histórico del club de salir a ganar en cualquier cancha (muy lejos de la mezquina versión del ciclo Alfaro), instaló a Boca en la lucha por el título, en un mano a mano con River que torna más apasionante la definición de la Superliga.

Su rival, Colón, con 18 puntos, es uno de los tres equipos que están perdiendo la categoría, junto a Gimnasia y Patronato, situación incómoda que quedó merced a una racha de ocho partidos sin sumar de a tres, con dos empates y seis derrotas, la última ante Newell’s (4-0) en la fecha pasada.

El entrenador de Colón, Diego Osella, hará al menos seis cambios después del paso en falso en Rosario, y así dejarán el equipo Gastón Díaz, Rafael García, Federico Lértora, Luis Miguel Rodríguez y Lucas Viatri, y además no podrá jugar Rodrigo Aliendro, expulsado en el Parque de la Independencia.

Los que ingresarán serán Alex Vigo, Bruno Bianchi, Fernando Zuqui, Tomás Chancalay, Marcelo Estigarribia y Wilson Morelo, respectivamente.

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Boca con 44 triunfos contra 17 de Colón y empataron en 16 ocasiones.