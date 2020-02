Tartagal, El Impenetrable: Vecinos y comerciantes juntaron dinero y pagaron a operarios, pero los empleados dejaron sin luz al pueblo por falta de combustible

Tartagal, una localidad alejada del Departamento Guemes , correspondiente el ejido municipal de El Sauzalito , según nos cuenta la comerciante María Robledo están nuevamente atravesando la falta de servicios de luz y agua, entre los comerciantes y vecinos juntaron los fondos para pagar a los operarios de Secheep que no cobraban hace 8 meses.

Les pagaron febrero, lo mismo tenían organizado para hacerlo en el mes de marzo, pero sorpresa ahora los operarios y el delegado le dicen que no van a poder brindar el servicio de energía por que no tienen combustible, en 23 días se gastó 5000 litros de combustible.

María Robledo en un audio enviado a nuestro medio expresa, “Estamos en Tartagal sin luz, sin agua, lo mande a ver al señor delegado y me mando a decir que él todavía no habló con los motoristas pero lo que él sabe es que no hay combustible para el pueblo y no va a haber luz hasta Marzo y que ya va a venir a hablar conmigo, resulta que nosotros hemos pagado al personal para que nos den luz, nosotros juntamos el sueldo de febrero y le pagamos para que ellos trabajen todos los días y nos den 12(doce) horas de luz diariamente, resulta que ahora ellos nos dejaron sin luz sin un previo aviso, todo el pueblo tiene carne, lácteos y alimentos que no pueden perder la cadena de frio.

María en un siguiente audio nos dice “No hago responsable a la gente de la municipalidad, sino a la gente de secheep porque a ellos se les pago y se les dio la nafta para darnos luz y no sé qué pasa que no nos están dando luz ni agua, 5.000 litros le dimos. Todos los del pueblo nos reunimos para juntar la plata que no le estaban pagando y les pagamos a los trabajadores y ellos ahora no nos quieren dar luz y nadie nos avisó que nos iban a cortar”.

Cerro diciendo “Yo personalmente vendo de todo en mi negocio y tengo mucha mercadería que necesita cadena de frio y no puedo estar tantos días sin luz porque se me va a fundir todo lo que tengo”. Gentileza Mario Acevedo