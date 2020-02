¡¡No es justo!!

Por Nallip A. Salomón

En febrero de 2020, la jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal, Dra.

Dolly Fernández absolvió al Suboficial Oscar Fernando Follmer, quien estaba

acusado de matar a Benjamín Fernández, en 2018, en un caso de “supuesto

gatillo fácil” en el marco de un intento de robo.

La Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, en su papel de querellante,

apelará esta sentencia.

En los hechos, existen numerosos juicios de diversos tipos en el sistema

judicial chaqueño, juicios laborales, de divorcio, de cobro de pesos, penales,

civiles comerciales, etc.

Lo notable en el caso de la fuerza policial, es que más del 80% de los juicios

contra agentes tienen como contraparte a la Secretaría de Derechos

Humanos del Chaco.

Y del total de juicios en los que la SDH del Chaco interviene, más del 90%

son referidos a personas que trabajan en las fuerzas de seguridad.

Algo no está bien.

Los decretos 988/12 y 1329/12 establecen las misiones y funciones de la

Secretaría de Derechos Humanos, están disponibles para consulta en:

http://gestion.chaco.gov.ar/public/index)

Los leí completos, y en ningún lugar encontré artículos que digan que la

misión primaria de la Secretaría es la persecución del personal policial por

motivos estrictamente ideológicos.

También leí las verdaderas misiones y funciones, y la verdad es que no se

ve en los hechos que las estén cumpliendo.

Estos hechos abren a la posibilidad de análisis.

Hecho 1: El hecho que se marquen diferencias con la SDH, no significa estar

de uno u otro lado. Significa hacer valer una profunda vocación

democrática, en contra de un fundamentalismo ideológico.

Hecho 2: el personal policial trabaja con temor, porque un juicio significa

para ellos, bloqueo de ascensos, y gastos en contratar abogados (que

deben pagar de su sueldo). Esto resiente el servicio de combate al delito.

Hecho 3: Invariablemente, la SDH interviene en defensa de personas que

cometen delitos. Esta función es redundante, porque se sobrepone con la

actividad del Defensor Oficial que tienen garantizadas todas las personas.

Conclusiones: (A título exclusivamente personal)

1) El ataque de la SDH a las fuerzas de seguridad tiene su raíz hace más de

medio siglo, cuando las fuerzas de seguridad eran otras, y la mayoría de los

actuales miembros de la policía no habían nacido.

2) Este ataque es a todas luces ideológico, y pretende inculcar a las nuevas

generaciones odios y rencores viejos, pretendiendo identificar a los actuales

agentes de policía con torturadores de hace 50 años, y combatirlos por el

sólo hecho de usar un uniforme.

3) El hecho que el terrorismo haya sido derrotado hace 50 años, por

personas con uniformes se visualiza como la única causa ideológica del

ataque a las actuales fuerzas de seguridad por parte de la SDH.

4) Como solución, sugiero se apliquen los decretos de misiones y funciones,

y si ello no funciona, recurrir al servicio de excelencia como es el de

Psicología del Hospital Perrando.