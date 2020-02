Encontraron el cuerpo de una mujer en una bolsa de nylon en su casa de Pilar

El hijo de la víctima reveló que los habían amenazado y por eso fue a verla al no poder contactarla por teléfono. Tuvo que tirar abajo la puerta de la casa.

Un hombre denunció el jueves que encontró el cadáver de su madre envuelto en una bolsa de nylon y un cubrecama en su casa de Presidente Derqui, en el partido bonaerense de Pilar.

La víctima fue identificada como Lucía Comelli, de 60 años, quien residía en una casa en la calle Río Limay al 100 a donde su hijo fue a visitarla porque no lograba comunicarse con ella por teléfono.

El hombre de 39 años afirmó que fue con una sobrina a la casa de su madre y que, al no tener llave de entrada, forzó la cerradura y tiró abajo la puerta.

Luego le explicó a los investigadores que tanto él como su madre habían sido amenazados hacía poco, pero no dio mayores detalles de cómo la situación devino en la muerte de la mujer.

Fuentes policiales confirmaron que se descartó la hipótesis de un robo debido a las declaraciones del hombre, y a que no había desorden alguno en la casa.

Hasta el momento no se pudo determinar el tipo de lesiones que presentaba el cuerpo de la mujer, pero ya se ordenó realizarle una autopsia para determinar la mecánica de su muerte.

Interviene en la causa la fiscal Paula Oyola, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 Descentralizada de Pilar, quien ordenó la presencia en la vivienda de personal de la Policía Científica, de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de ese distrito.