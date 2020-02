La agro exportadora Vicentín pidió el Concurso Preventivo de Acreedores

La empresa Vicentin, principal exportador de productos de soja procesada del país, solicitó a la Justicia la apertura de un concurso preventivo debido a las dificultades financieras que atraviesa, informó la compañía en un comunicado.

Cabe recordar que durante el Gobierno anterior que encabezó Mauricio Macri, Vicentin pidió un préstamo de más de $18.000 millones al Banco Nación, el cual luego no pudo afrontar. La empresa venía en un proceso de endeudamiento que no pudo solventar pese a ese multimillonario crédito.

En total, la deuda de Vicentín es de US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y, otros US$ 350 millones, con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, con $ 18.000 millones, seguido por el Provincia con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.