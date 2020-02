Torneo Federal A : Sarmiento entrena y viaja a tierras entrerrianas

En la jornada del viernes, Raúl Valdez terminará de definir los once titulares que Sarmiento presentará este domingo a las 17.30, ante Juventud Unidad de Gualeguaychú, en un partido válido por la 18va. fecha del Torneo Federal A, que el Decano jugará de visitante. El plantel entrenará este viernes a las 9, en el Centenario, luego descansará y tras el horario de la cena emprenderá viaje a tierras entrerrianas a la espera del encuentro.

El equipo entrenó este jueves en las canchas auxiliares y si bien no confirmó el equipo, Valdez dispondría a los mismos once que vienen de ganarle a Central Norte el pasado viernes, aunque es probable que Sebastián Hernández regrese a la zaga central de la defensa, luego de haber cumplido una fecha de suspensión.

De obtener un triunfo (y hasta empatando), Sarmiento podría quedar puntero de la zona NEA, aunque para eso deberá esperar que Güemes no gane. El plantel Aurirrojo entrenará el viernes a la mañana y partirá a Entre Ríos cerca de las 23. La delegación hará base en Concepción del Uruguay (debido a que en Gualeguaychú no hay alojamiento disponible) donde concentrará a la espera del partido del domingo, programado para las 17.30, con el arbitraje del bonaerense Santiago Ascenzi, quien estará acompañado de Mauro Ramos Errasti (de Arrecifes) y Rodrigo Lezcano Garcilazo (de Paraná).

Siendo uno de los protagonistas del certamen, Sarmiento se encuentra en la primera de tres etapas programadas, donde buscará desarrollar su idea y esquema de juego (algo que según lo planificado por el cuerpo técnico, llevará nueve semanas de trabajo). En ese tiempo, a corto plazo, Sarmiento buscará mantenerse en zona de clasificación.

Luego, en las siguientes nueve semanas el objetivo es proyectar y consolidar esa idea de juego de las primeras semanas y sustentarla con los rendimientos; para luego, llegar a las últimas 6 semanas donde se jugará el hexagonal por el ascenso, donde el equipo ya tiene que saber todo.