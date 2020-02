Salud Ciudadana y Seguridad Alimentaria Municipal realizó un nuevo operativo de control por mercadería de dudosa procedencia

En el marco de los controles efectuados por personal de la Subsecretaría de Salud Ciudadana y Seguridad Alimentaria, en la mañana del jueves se realizó un operativo de constatación en una distribuidora no habilitada, en la cual se intervino gran cantidad de bebidas gaseosas que no fueron introducidas por abasto.

En tal sentido, el Subsecretario Arnaldo Kisiel explicó que el dueño del local fue previamente notificado para que realizara los trámites correspondientes a fin de contar con la correspondiente habilitación, cuestión que fue omitida por el comerciante y además la mercadería existente en el lugar no contaba con introducción por abasto.

La bebida sin alcohol, acopiada en gran cantidad, estaría destinada a la distribución local, pero no había cumplido con los requisitos establecidos en la Resolución Municipal 55/2013, Ordenanza General tributaria Nº 8697, promulgada por Resolución 1364/19.

En tal sentido, el Municipio recuerda a los comerciantes la vigencia de estas normas, en lo referido al relevamiento y control de los transportes que ingresan a la ciudad, para el caso de productos alimenticios se efectúa registro y control sobre la procedencia, condiciones de transportes y demás.

La existencia de estos controles y registros se articula entre distintas áreas del Municipio, y tiende fundamentalmente a contar con una herramienta más en la tarea de brindar seguridad a la ciudadanía. Tener un conocimiento certero de la procedencia de los alimentos que consumimos, así como de las condiciones en las que son transportados, aporta a una mejor calidad de vida.

Por ello, siguiendo directivas expresas de la gestión, se ha dispuesto el desarrollo de operativos de control, mediante la intervención de personal de distintas áreas en forma simultánea, con inspectores de Bromatología, Abasto, Inspección General, Transporte y Prevención Civil, coordinados por la Secretaría de Gobierno.