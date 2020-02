Ministra criticó que la Salud Pública “la encontramos abandonada y en estado crítico” y cuestionó que la deuda del Perrando es “producto de una deficiente administración”

“La encontramos abandonada y en estado crítico”, en clara alusión a la Salud Pública, reconoció sin filtros, Paola Benitez, ministra de Salud y, profundizó que “si bien esta situación no se originó en nuestra gestión, la estamos resolviendo realizando una gestión de puertas abiertas, recibiendo a los equipos y recorriendo los hospitales y centros de salud”.

Paola Benítez recordó que “el Hospital Perrando tiene una deuda de más de 60 millones de pesos producto de una deficiente administración, lo que sin dudas repercutió en los resultados de la asistencia brindada a los pacientes”, e indicó que esta y otras deficiencias administrativas fueron detectadas luego de varias auditorías, tanto en el sector de administración como en el de medicamentos.

“Es lamentablemente que muchos de los que antes cumplían funciones directivas no salían a manifestar las necesidades y dejaron caer el hospital, pero hoy salen a reclamar por mejoras que no sólo no las hicieron cuando debían, sino que además fueron parte del origen de la criticidad actual en salud”, apuntó la ministra

“Estamos trabajando comprometidos y dando respuestas a nuestra población, después de años de olvido hacia la salud pública por parte de quienes tenían la obligación de atenderla”, dijo Benítez, y señaló que prueba de esto es la inversión de 160 millones de pesos que ya hizo el Gobierno y con el que se compraron insumos, medicamentos, reactivos, entre otros elementos indispensables.

Como parte del plan integral de salud presentado hace dos semanas, se asignará más del 10% del presupuesto total -el porcentaje más alto de los últimos años- para recomponer el sistema sanitario con infraestructura, medicamentos, equipamiento, tecnología, capacitaciones y nuevos programas de abordaje territorial.

Ya iniciaron las refacciones de equipos de aire acondicionados y ascensores en el hospital Julio C. Perrando, así como la ampliación del área de Emergencia y la reparación de ambulancias que estaban paralizadas por falta de mantenimiento. La nota fue distribuida en forma oficial para medios periodísticos.