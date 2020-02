Día mundial contra el cáncer: la prevención como premisa del ministerio de salud

La fecha se presenta como una oportunidad para adoptar hábitos saludables que contribuyan a prevenir la enfermedad. Evitar el cigarrillo y el alcohol, adoptar una dieta variada, hacer ejercicio con frecuencia y cuidarse de sol, son algunas recomendaciones.

Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer, con el fin de que la mayor cantidad de personas sepa cuáles son sus causas, cuáles sus tratamientos y especialmente cómo hacer para prevenirlo. El Ministerio de Salud Pública del Chaco toma este día para hacer un llamado a las chaqueñas y a los chaqueños a mantener hábitos saludables que ayuden a prevenir esta enfermedad, que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, informa la Organización Mundial de la Salud.

Según datos del Instituto Nacional del Cáncer, en el 2018, en el Chaco murieron 142 personas afectadas por cáncer de colon, 142 mujeres por cáncer de mama, 108 mujeres por cáncer de útero y 60 hombres por cáncer de próstata. Entre las recomendaciones a tener en cuenta para reducir los factores de riesgo se encuentran el acceso al diagnóstico, tratamiento adecuado y cuidados paliativos.

La ministra de Salud Pública, Paola Benítez, resaltó que “la prevención se encuentra dentro de las premisas de esta gestión”, y prueba de ello es el trabajo conjunto con el servicio de oncología del hospital Perrando en la aplicación de vacunas contra el HPV a niños entre 11 y 12 años, en la sugerencia de tacto para detectar anomalías en las mamas, o en el diagnóstico rápido de detección de sangre en materia fecal.

Además destacó la importancia de promover hábitos que contribuyan a una vida saludable: “una alimentación variada y saludable, ejercicios diarios, cuidarse del sol, no beber alcohol y no fumar, son acciones que propician el bienestar y están evitando enfermedades como el cáncer”.

“También alentamos a la educación para la salud y al autoconocimiento, por lo que si las personas detectan síntomas que podrían ser compatibles con el cáncer, los alentamos a dirigirse al centro de salud más cercano y acceder un diagnóstico médico”, amplió la titular de la cartera.

El cáncer en el Chaco, en números

Según datos del Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA) –un registro de cáncer de base hospitalaria- entre el 2012 y el 2018 se registraron en la provincia 2.718 pacientes nuevos con algún tipo de cáncer. El promedio por año fue de 388 pacientes.

En términos generales, sin distinguir géneros, el cáncer de bronquios y pulmón ocupa el primer lugar con 162 casos, seguido por el cáncer de colon con 132. El 62% (1.689) de las pacientes son mujeres, cuyo rango etario con mayor registro fue de 55 a 59 años, en tanto que en hombres -el 38%- el rango etario es de 60 a 64 años.

En los varones el cáncer de bronquios y pulmones representa el 12% de los tumores malignos, seguido por el de testículos con el 9%. También se observó que en el grupo de varones, el cáncer con mayor frecuencia en menores de 40 años, fue el de testículos con 82 tumores.

En las mujeres el cáncer de mama representa el 35% de los tumores malignos, seguido por el de cuello uterino con el 30%. En el grupo de mujeres el cáncer con mayor frecuencia en menores de 40 años, fue el de cuello uterino con 176 tumores, sin embargo en los demás grupos etarios el cáncer con mayor frecuencia fue el de mama, seguido por el de cuello uterino.

Pautas de prevención del Ministerio de Salud

Colon. Este tipo de cáncer es uno de los más comunes en todo el mundo y también de los más fáciles de diagnosticar. En algunos casos, los tumores se originan a partir de pólipos (pequeños bultos benignos). Las tasas de curación son elevadas si se detecta precozmente y tarda mucho en desarrollarse.

Otra de las causas de la aparición del cáncer de colon es la predisposición genética que tenga la persona. Esto se debe a diversas alteraciones en determinados genes, por lo tanto los individuos con familiares que tienen o han tenido esta patología deben acudir a exámenes médicos periódicamente.

En los centros de salud y hospitales de la provincia se puede acceder a la prueba de sangre oculta en materia fecal, que consiste en aplicar un simple test a individuos asintomáticos y aparentemente sanos para la detección de lesiones precancerosas o en una fase temprana de la enfermedad a fin de disminuir la mortalidad por esta causa.

Mamas. Si bien el cáncer de mama es una enfermedad difícil de prevenir, es posible tomar medidas que disminuyan los factores de riesgo y la probabilidad de aparición de la enfermedad. Es determinante la realización de mamografrías cada dos años a partir de los 45 años.

Adoptar un estilo de vida saludable puede cambiar mucho el espectro de enfermedades, no sólo oncológicas sino también cardiovasculares. Caminar durante 50 minutos al menos 3 veces por semana puede operar en la reducción de riesgo de este tipo de cáncer, especialmente en la postmenopausia. También se aconseja no fumar, llevar una dieta baja en contenido graso y con alto consumo de frutas y vegetales, moderar la ingesta de alcohol, y mantener un peso dentro de los límites normales.

Cuello uterino. Actualmente existen dos herramientas para la prevención de este tipo de cáncer, disponibles de manera gratuita en los centros de salud y hospitales públicos de la provincia: el Papanicolaou (PAP) para las mujeres de entre 35 y 64 años; y la vacuna contra el VPH para todas las niñas de 11 años, son dos dosis y es para todas las niñas nacidas a partir del año 2000.

Próstata. Para prevenir este tipo de cáncer, se recomienda evitar el cigarrillo y el alcohol, hacer ejercicio con regularidad, tener una alimentación variada, y evitar el uso indiscriminado de medicamentos, ya que la eliminación de algunos de sus componentes puede significar un proceso dificultoso para el cuerpo.