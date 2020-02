Capitanich: “necesitamos poner nuevamente a la Fundación Chaco solidario de pie, es el primer abrazo del estado para quienes más lo necesitan”

Con un fondo inicial de 40 millones de pesos, el gobierno relanzó la Fundación creada en 2008 durante la primera gestión de Capitanich. El objetivo es atender demandas urgentes que no encuentren otra vía de resolución inmediata por parte de otras áreas del Estado.

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga relanzaron, este domingo, la Fundación Chaco Solidario que contará con un fondo inicial de 40 millones de pesos para atender demandas urgentes y asistemáticas, que no encuentren otra vía de resolución inmediata por parte de otras áreas u organismos del Estado.

“Es una herramienta extraordinaria para garantizar celeridad y efectividad en la resolución de muchos problemas de las y los ciudadanos, va ser muy bueno para la provincia poner a la fundación nuevamente de pie” enfatizó Capitanich y presentó al directorio conformado por el director Ejecutivo de la Fundación Chaco Solidario Hernán Knezovich, el director Financiero Juan Ignacio Costilla y la directora Administrativa Carla Prette.

El objetivo es promover asistencia a personas e instituciones. Durante los primeros 45 días de gestión, la Fundación ya entregó 75 beneficios como herramientas de trabajo, pasajes por motivos de salud, heladeras, aires acondicionados, medicamentos, leches maternizadas, entre otros, que alcanzaron a 181 chaqueños y chaqueñas.

De esta manera se relanzó la entidad, creada en 2008 durante el primer gobierno de Capitanich con participación estatal y privada, para que el Estado cuente con un espacio físico de atención frente a diferentes problemas coyunturales que no pueden ser abordados canalizados por un área en particular. “Es un brazo solidario del Estado para los que mas necesitan, atiende a muchas personas que necesitan de manera urgente pasajes o medicamentos, o instituciones que piden materiales, hacemos un gran esfuerzo para tener una herramienta ágil y dinámica para dar soluciones inmediatas”, resaltó.

Se trata de una herramienta clave para atender de manera urgente la multiplicidad de demandas en distintos lugares de la provincia, por lo que se establecerán líneas de acción conjunta con los municipios para una asistencia efectiva e integral. “Es una herramienta fundamental para brindar respuestas inmediatas que no pueden esperar los tiempos de los trámites burocráticos o no encuentran viabilidad desde otras áreas del Estado”, remarcó y aseguró que se fortalecerá el sistema de control de modo que la asignación de recursos sea totalmente transparente.

Personal capacitado y con empatía

Durante estos primeros días de gestión, a través de las dirección de Obras por Administración del Ministerio de Infraestructura y de Mantenimiento de Casa de Gobierno, se refaccionaron las instalaciones donde funciona la Fundación con arreglos integrales de iluminación y pintura. Así, se brinda una mejor atención a quienes se acerquen con cada una de las situaciones a resolver.

Además las y los trabajadores de la fundación están siendo capacitados de manera continua en temáticas como atención al público, informática, prevención de la violencia laboral y perspectiva de género (adhesión de la Fundación a la Ley Micaela).

“Pretendemos que sea un espacio amigable, que las personas tengan buen trato con personal calificado, con empatía e inteligencia emocional, para entender la problemática desde la razón y el corazón, son el primer abrazo del Estado”, concluyó.

Asignación y procesos transparentes

Para garantizar la transparencia se publicarán todos los actos de la Fundación, de los beneficios otorgados y el desembolso del presupuesto asignado, como así también de las auditorias trimestrales por parte del Tribunal de Cuentas y anuales por parte de Profesionales Matriculados en el Concejo de Ciencias Económicas, publicándolos vía página web y redes sociales.

Se garantizará el máximo nivel de transparencia en el proceso de selección de casos que resultarán beneficiados, a partir la evaluación de las diferentes áreas de la fundación encaradas por jóvenes profesionales que no solo observarán la factibilidad presupuestaria y el marco jurídico aplicable, sino que harán principal hincapié en el factor social y humano, estableciendo mecanismos de visitas en el territorio y de evaluación caso por caso.

Rach Quiroga: “el concepto de la otredad es fundamental para construir un Estado eficiente y presente”

La vicegobernadora Analía Rach Quiroga destacó la impronta del nuevo directorio de la Fundación. “Tres personas jóvenes con valores de solidaridad, empatía y sensibilidad que se necesitan para esta gestión, con la capacidad sentir como propio el dolor y la necesidad del otro, entender el concepto de la otredad es fundamental para construir un Estado eficiente y presente capaz de resolver los problemas de la comunidad”, resaltó.

En ese sentido, destacó la importancia la Fundación como una herramienta para fortalecer el Estado a través de un trabajo integral en permanente articulación con la Gobernación, Vicegobernación y los Ministerios. “Este relanzamiento reivindica esta herramienta como gran solucionadora de muchos casos de toda la provincia, se resuelve desde un pasaje hasta medicamentos muy costosos, teniendo en cuenta siempre el perfil del caso a atender, para lo cual hay un equipo de asistentes sociales y abogados”, resaltó.

En ese sentido destacó también la fuerte capacitación para la formación de todos y todas quienes se desempeñan en la Administración Pública. “Queremos impulsar el paradigma de servidores de derechos humanos, por lo que impulsamos las capacitaciones en derechos humanos, perspectiva de género, y cuidado ambiental, que son temáticas transversales al Estado, para tener una intervención mucho más eficiente”, concluyó y homenajeó a quienes formaron parte fundacional de la Fundación Elsa Codutti y María Cecilia Baroni.

Agenda conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social

La ministra de Desarrollo Social María Pia Chiacchio Cavana definió a la Fundación Chaco Solidario señaló que desde el inicio de la gestión la cartera de Desarrollo Social y la Fundación generaron una agenda conjunta y planificaron una articulación para optimizar los recursos.

“La Fundación cuenta con un gran equipo humano y de asistentes sociales que realizan informes sociales previos al otorgamiento de cualquier tipo de ayuda o beneficio, esto permite intercambiar información y mejorar el servicio”, expresó.

De esta manera la Fundación Chaco Solidario puede cubrir inmediatamente la urgencia en tanto que la cartera social brinda respuestas de carácter más estructural, a mediano y largo plazo.

Knezovich: “vamos a trabajar para dar vida a la fundación”

El director Ejecutivo de la Fundación Chaco Solidario Knezovich aseguró el compromiso de trabajar para “dar vida a a la Fundación, que es el corazón del Gobierno porque tiene como objetivo el apoyo a las políticas sociales y estar cerca de las chaqueñas y los chaqueños que más lo necesitan”.

Knezovich destacó la predisposición del personal de la Fundación y recordó se atiende de lunes a sábado, mañana y tarde, e informó que se impulsan otras vías de comunicación como whatsapp y redes sociales, la nueva página web y el teléfono principalmente para el contacto con personas del interior.

Invertir en políticas sociales

La vocal de Lotería Chaqueña Beatriz Bogado recordó que la Fundación, cuenta con una mayoría de aporte estatal. En ese sentido, remarcó que Lotería Chaqueña por ley orgánica debe destinar su recaudación a las políticas sociales. “La Fundación Chaco Solidario es una herramienta práctica y rápida para resolver cuestiones básicas de alimento pasajes, o de alta complejidad, que los demás organismos estatales no tienen la rapidez para resolver con la urgencia que esto requiere”, resumió y destacó la idoneidad del equipo conformado.

Una institución para la comunidad

La referente de la agrupación Madres sin Techo Gilda Prieto, en representación de Fundación La Rubita, agradeció el aporte recibido desde la Fundación, de una bomba de limpieza y filtrado para la pileta de la colonia de vacaciones en el barrio que contiene a niños y niñas de la zona con diversas actividades de fútbol, boxeo, pintura, murga y la pileta.

Prieto destacó la inmediata respuesta del gobierno y del equipo de la Fundación Chaco Solidario ante el pedido de aportes para el emprendimiento barrial. “Creemos que será una nueva etapa de Chaco Solidario, que es fundamental para toda la gente, por la ayuda inmediata en los casos más importantes y vulnerables que se dan en la comunidad”, resaltó.

Griselda Gómez, del Merendero Los Pequeños del Barrio Mate Cosido, también agradeció la rápida respuesta al pedido para dotar al merendero, al que acuden diariamente unos 40 niños y niñas, de una heladera, una cocina y otros elementos necesarios.