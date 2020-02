Finalizó la entrega de 66.499 Tarjetas Alimentar

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga supervisaron, este sábado, la entrega de tarjetas Alimentar en General Pinedo, Corzuela, Las Breñas y Charata en una jornada que incluyó operativos en 11 localidades. De esta manera concluye la entrega de las 66.499 tarjetas previstas para la etapa inicial del programa nacional Argentina contra el Hambre en Chaco, primera provincia en implementarlo en todo su territorio.

“Estamos volcando 328 millones de pesos mensuales, unos cuatro mil millones de pesos al año a la comercialización de alimentos, es una herramienta extraordinaria para la recuperación de la economía local que potencia el consumo y el comercio”, resaltó el gobernador durante la recorrida por los operativos .

La jornada incluyó también la entrega de las tarjetas a beneficiarios y beneficiarias de Gancedo, General Capdevila, Campo Largo, Hermoso Campo, La Clotilde, La Tigra y San Bernardo.

Beneficia de manera directa con 328 millones de pesos mensuales a quienes recibieron la tarjeta.

66.499 chaqueños.

2200 comercios están adheridos a la red de proveedores locales.

Así, más de 66 mil chaqueños ya cuentan con sus tarjetas que les garantiza el acceso a una alimentación saludable en más de 2.200 comercios adheridos en toda la provincia. “Las tarjetas son una herramienta clave para impulsar una política social, inclusiva y sustentable contra el hambre, a través del desarrollo productivo, la generación de empleo, y la reactivación de las economías locales” expresó el mandatario, quien en los últimos 13 días recorrió, junto a la vicegobernadora más de 50 localidades para supervisar y garantizar la efectividad de los operativos.

Chaco inicia febrero con la plena implementación de una política estratégica que garantizará la soberanía alimentaria y el desarrollo de las economías locales en sus 69 municipios. “Estas son políticas concretas para los cambios concretos que necesitamos, estamos cambiando la realidad de las comunidades, reconstruyéndolas desde abajo hacia arriba”, resaltó.

El desafío del gobierno ahora es fortalecer las unidades de seguimiento nutricional y el estímulo de hábitos alimenticios saludables, además de aumentar la cantidad de productores y comerciantes en la red de proveedores locales, no solo para aumentar la oferta a las y los beneficiarios, sino también las oportunidades de desarrollo a productores y comerciantes.

Para ello el gobierno trabaja en los acuerdos con comerciantes y productores para fijar un precio de referencia que les garantice rentabilidad sin perjudicar el poder adquisitivo de las y los beneficiarios. Los comercios interesados deben inscribirse a través del Banco del Chaco SA y contar con la terminal eléctrica de lectora de tarjetas.

También se realizarán ferias francas todos los terceros viernes de cada mes, para brindarles un espacio de comercialización de su producción a pequeños productores y trabajadores de la economía popular y la agricultura familiar. “Uno de los objetivos de este gobierno es lograr que las chaqueñas y los chaqueños consuman lo que se produce en la provincia para que el dinero que se genera o ingresa a la provincia, se quede en la provincia”, expresó el mandatario.

El gobierno trabaja en la implementación del régimen de corresponsabilidad gremial para regularizar a trabajadores de la economía popular. “Es una solución para que las y los productores con producción estacional, tengan asegurada su jubilación, obra social y cobertura de riesgo de trabajo”, explicó.

“Estamos concretando una de las metas más urgentes del gobierno que es asegurar los platos de comidas todos los días en todas las mesas de las y los chaqueños”, resumió y solicitó a las y los beneficiarios que no utilicen las tarjetas de manera irregular y a los comerciantes que no aumenten los precios.

Programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria

Por otro lado, como complemento a esta política nacional, el gobierno provincial trabaja en el programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria que buscará en primer lugar reorganizar territorialmente todos los puntos estratégicos para la implementación de políticas nutricionales como los merenderos y los comedores comunitarios y escolares. Además brindará atención diferencial para las personas con bajo peso y demandas especiales como personas celíacas.

“La política de seguridad alimentaria se nutre de la provisión de tarjetas alimentarias, la red de proveedores locales, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la potenciación de los comercios locales, la articulación de redes de merenderos y comedores comunitarios y escolares y asignación de módulos específicos para áreas críticas que requieren de la asistencia de la Unidad de Monitoreo para casos de desnutrición”, resumió el mandatario y remarcó el programa de alimentación saludable destinado a reducir desnutrición, obesidad, sobrepeso y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles.

El objetivo es garantizar que la asistencia en los territorios sea distribuida correctamente y pueda ser evaluada y controlada. Para ello se trabajará en forma conjunta con los Municipios a fin de garantizar la territorialidad de la política.