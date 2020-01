Educación informa que la inscripción para becas Progresar será del 1 al 31 de marzo

Durante ese plazo se habilitará la inscripción para las distintas becas que forman parte del programa.

El Ministerio de Educación informa que la inscripción para Becas “PROGRESAR” se realizará del 1° de marzo al 31 de ese mes, sin excepción. El programa nacional facilita el acceso a becas para que jóvenes argentinos continúen y finalicen sus estudios obligatorios y de Educación Superior, fomentando así el progreso académico.

La inscripción se efectúa a través de la Coordinación General de Becas PROGRESAR dependiente de la Subsecretaría de Educación. Luis Robles, coordinador General de Becas para Educación Superior, destacó la importancia de esta herramienta que apunta a garantizar el derecho a la educación y brindó precisiones sobre los plazos de inscripción y características del programa.

“Es a través de la Educación que se generan las condiciones de igualdad de oportunidades para que los jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral y eso demanda del Estado una respuesta acorde a las nuevas realidades y desafíos que enfrentan los jóvenes en su etapa formativa previa”, subrayó Robles. En ese marco, dijo que es voluntad de Nación y Provincia seguir construyendo y consolidando políticas públicas de estímulos en materia educativa.

Tipos de becas y requisitos para la inscripción

Una de las líneas del programa de becas es “Finalización para la educación obligatoria -primaria y secundaria-”, que está destinada a jóvenes entre 18 y 24 años con estudios incompletos. Los requisitos son: Tener entre 18 y 24 años inclusive, ser argentino nativo o naturalizado con DNI y en caso de ser residente, acreditar un mínimo de 5 años en el país; ser estudiante regular de una institución educativa; acreditar que la suma de ingresos del beneficiario y de su grupo familiar sea menor a la suma de tres salarios mínimos, vitales y móviles; y no ser titular de un plan social nacional, provincial o municipal.

La inscripción puede realizarse en forma online a través de página web MI ANSES, sección Becas Progresar, con la clave de seguridad social. En caso de no contar con la misma, puede ser creada en www.argentina.gob.ar/educacion/becasprogresar.

La inscripción puede realizarse también en forma presencial en cualquier delegación de UDAI, con DNI y el formulario de Inscripción que está disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nuevo_formulario_anses.pdf. Se requiere turno previo, que puede obtenerse en https://www.anses.gob.ar/informacion/turnos-para-realizar-tramites

La segunda línea de becas es “Fomento a la Educación Superior” que está destinada a jóvenes que ingresen o estén cursando profesorados o tecnicaturas en Institutos de Nivel Superior. Los requisitos son: Tener entre 18 y 24 años; si es estudiante avanzado de nivel superior, puede tener hasta 30 años; ser argentino nativo o naturalizado con DNI; tener 5 años de residencia en el país; con ingresos del grupo familiar que no superen 3 salarios mínimos, vitales y móviles; ser alumno regular de una institución o presentar el certificado de inscripción a un curso de profesionalización; y no ser titular de un plan social, provincial o municipal.

Los estudiantes que ya eran beneficiarios de cualquier tipo de beca deberán volver a inscribirse durante el período de inscripción. Los interesados en obtener mayor información pueden ingresar a la página web: www.argentina.gob.ar/becasprogresar.