Torneo Federal A: En Sarmiento, Piz jugaría de entrada ante defensores de Villa Ramallo

Con todas las armas puestas en el Torneo Federal A, Sarmiento entrenó este viernes en las canchas auxiliares del Centenario para luego emprender viaje rumbo a Villa Ramallo, donde el domingo, a las 20, se medirá con los locales de Defensores de Belgrano, en un encuentro válido por la 16ta. fecha del certamen, que tendrá su reanudación tras el receso de verano. La novedad en el equipo será el ingreso como titular de Ángel Piz, quien reemplazará a Lucas Oviedo, respecto de los once que empezaron el partido del martes por Copa Argentina.

Sarmiento se movió en la cancha auxiliar N° 1 de complejo en lo fue la última práctica en territorio chaqueño. Ya el sábado, en territorio bonaerense, el plantel descansará y entrenará un poco a la espera del primer juego del año por el certamen federal.

Pese a que no está confirmado, respecto del equipo que viene de empatar con For Ever, el único cambio sería el de Ángel Piz por Lucas Oviedo (quien hizo un gran desgate en el partido del martes). En consecuencia, el equipo formará con: Juan Ignacio Carrera; Pablo Cuevas, Brian Berlo, Sebastián Hernández y Federico López; Ángel Piz, Brian Meza y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete, Sebastián Parera y Gustavo Mbombaj.

El plantel de Sarmiento se hospedará en el principal hotel de Villa Ramallo a la espera del cotejo del domingo. Una vez finalizado, retornará rápidamente para preparar el siguiente compromiso que será ante Central Norte de Salta, el viernes 31 de enero.